Zraněná Fialová se ukázala v televizi, chválila ruskou nemocnici

"Převoz z letiště byl šílený, tam nebyl systém. Jakmile jsem vešla do nemocnice, tak to jsem viděla zatím jen v amerických filmech. Myslela jsem, že to ani neexistuje, taková péče," řekla Fialová.

Lékaři herečce vyjmuli z nohy dvě kovové střepiny a zašili ucho. Podle ruské agentury by měla být brzy propuštěna. "Zatím zůstávám do úterý v nemocnici," napsala Fialová slovenskému serveru topky.sk.

V Moskvě byla s kolegou Ľubošem Kostelným a jeho sestrou Alexandrou. Ta žádné zranění neutrpěla. Ani Kostelný původně netušil, že má v noze střepinu. Drobnou ránu považoval za škrábnutí, ale jeho sestra ho druhý den donutila, aby ji lékařům ukázal. "Do půl hodiny jsem byl na operačním sále," řekl Kostelný slovenskému serveru pluska.sk.

Ľuboš Kostelný

Lékaři mu vyjmuli z nohy asi centimetrovou střepinu a už v pátek ho z nemocnice propustili. V Moskvě ale zatím zůstal a denně se vrací do nemocnice, aby navštívil kolegyni, s kterou chtěl původně obcházet ruská divadla.

Kvůli atentátu se jim to nepodařilo, ale na Moskvu nezanevřeli a rozhodli se sem oba vrátit. "Se Zuzanou jsme se o tom bavili, že se sem určitě vrátíme. Hned, jak to půjde. Možná na jaře. Já osobně necítím žádnou nenávist k tomuto městu. Právě naopak," uvedl Kostelný.

Kusy těl sundavali z oblečení

On a jeho sestra popsali hrůzu atentátu médiím. V době výbuchu stáli jen pár metrů od atentátníka. Když zakřičel "Všichni zemřete!" nevěnovali mu pozornost. Pak se ale ozvala rána a tlaková vlna je všechny srazila na zem. "Sundavali jsme ze sebe zbytky lidských těl," popsal Kostelný.

Zuzana Fialová o hrůzném zážitku mluvit nechce. "Nesnáším srdcervoucí příběhy. A nechci být po vzoru teroru ten, kdo tu hrůzu šíří dál," napsala serveru pluska.sk z nemocnice.

VIDEO: Šokující záběry po atentátu z moskevského letiště Domodědovo

Fialová i Kostelný jsou známí českým divákům z několika filmů. Šestatřicetiletá herečka si zahrála například ve snímku Medvídek nebo Obsluhoval jsem anglického krále, představila se také v televizním seriálu Kriminálka Staré Město. Devětadvacetiletý Kostelný hrál jednu z hlavních rolí v českém hudebním filmu Rebelové.