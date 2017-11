Při milostných scénách si hlídám ženskost, říká Zuzana Fialová

Nemrzí vás, že nebyly premiéry s větším časovým odstupem?

Ono je to jedno, vždyť ty filmy jsou diametrálně odlišné. 8 hlav šílenství je čistý art, kdežto Čára je, přestože má prvky artu, více mainstreamová. Myslím, že se to stává i větším hvězdám, než jsem já (smích).

V obou filmech máte milostnou scénu. V 8 hlavách šílenství s Anetou Langerovou a v Čáře s Tomášem Maštalírem. Cítila jste se jinak při intimní scéně s mužem a jinak s ženou?

Já to vlastně mohu posoudit, protože jsem asi bisexuální herečka (smích, ve Slovenském národním divadle ztvárnila lesbu ve hře Karpatský Thriller, pozn. red.). Nerada bych zacházela do detailů, které se týkají mých hereckých kolegů, jeden rozdíl, o kterém ale mohu mluvit, tady je. Aneta je introvertní člověk a delší dobu jsme si k sobě hledaly cestu. Navíc jako neherečka není zvyklá, že jí cizí lidé lezou tak hluboko do osobního prostoru. Když jsme tedy začaly zkoušet tyhle scény, vždy jsem ji předem upozornila, že teď půjdu blíž, protože jsem si uvědomovala, že to, co je pro nás herce normální, už je pro jiné lidi vlastně intimita. Až tady mi vlastně došlo, jak je to naše povolání zvrácené. Vždyť my osobní prostor vůbec nemáme.

S Tomášem to bylo úplně jiné. Hraji s ním dvacet let a společně jsme si ve Slovenském národním divadle prošli přes Kleopatru a Antonia nebo Kareninu a Vronského spoustou velkých rolí, takže z něj mám spíš pocit, jako by byl můj bývalý manžel a tyhle scény už vlastně ani nijak speciálně nevnímám. My dva už se spíš snažíme o to, abychom v milostných scénách vypadali dobře (smích).

VIDEO: Trailer k filmu 8 hlav šílenství Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co si během milostných scén hlídáte?

Ženskost. Herci jsou trochu cyničtí a na tuhle stránku se snažím při těchto scénách zapomenout. Snažím se soustředit na to, jak je pěkné, když žena vzhlíží k muži. Protože sex je také o odevzdání se z té ženské strany a v tom je to pěkné, protože právě v tom odevzdání se je veliká síla. Vztah, který jsme ve filmu Čára ztvárnili, je i po dvaceti letech manželství neuvěřitelně vášnivý - a to jsme se snažili ukázat.

Myslíte, že takový vztah opravdu existuje?

Jsou takové legendy (smích). Ale nevím.

Celý velký rozhovor se Zuzanou Fialovou najdete v týdeníku Téma.