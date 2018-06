Belohorcová je půl roku po porodu štíhlá. Mohlo by to být lepší, říká

„Není to žádná hitparáda, mohlo by to být i lepší. Jsou mámy, které vypadají po porodu lépe. Ale snažím se trochu cvičit. I když mám dvě děti, tak si najdu čas dvakrát do týdne, abych šla běhat. Myslím, že když se chce, tak se to dá,“ říká Belohorcová.

Z Ameriky přijela s celou rodinou na léto. Chtějí se sem vracet, protože jim chybí české a slovenské jídlo a také rodina. Ale jinak už se rozhodli žít v Americe.

„Moc rádi bychom tam zůstali. Je to to, co jsme vždy chtěli. Žijeme si tam pohodový rodinný život a to klima má strašně dobrý vliv na naše děti. Navíc Salminka už mluví úplně plynule anglicky jako rodilá Američanka a kromě toho má češtinu, slovenštinu a teď začíná se španělštinou,“ říká Belohorcová.

Jejich trvalý pobyt ovšem zatím není jistý. „Záleží na tom, jestli získáme zelenou kartu. Zatím fungujeme na business víza a já doufám, že se tam nějak zlegalizujeme,“ říká slovenská moderátorka.

Syn Nevio jí zatím dělá jen radost. Netradiční jméno měla vybrané už čtyři roky.

Syn Nevio se narodil v prosinci

„Když jsem byla těhotná se Salmou, tak mi napsala kamarádka Šárka z Curychu, že se jí narodil vnuk Nevio a já jsem si řekla: Nevio je nádherné jméno, to jsem nikdy neslyšela. A už tehdy jsme si s Vlastou řekli, že když budeme mít někdy syna, tak se bude jmenovat Nevio,“ prozradila Belohorcová, která vždy kašlala na to, co si o jménech jejích dětí ostatní myslí.

Dceři dala jméno Salma, protože jí to připadalo zábavné s příjmením Hájek. „Přišlo mi to vtipné a hlavně Salma v překladu znamená strašně pozitivní věci - zlatíčko, poklad,“ dodala.