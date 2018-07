Belohorcová: V USA chceme zůstat. Každý rok hrajeme loterii o zelenou kartu

Nemohla jsem si nevšimnout vašich dlouhých vlasů, přitom nedávno jste je měla krátké.

Je pravda, že jsem přemýšlela, zda si nechám krátké, protože je to praktické a pohodové. Vyfoukám je a za tři minuty jdu. Mám ráda změny, tak jsem se nakonec rozhodla pro prodloužení. Samozřejmě už je trochu problematičtější to upravit. Ale jak se říká, vlasy jsou korunou krásy každé ženy a dlouhé jsou dlouhé.

A co Miami, jak se tam cítíte?

Krásně. Je to dokonalé místo na život. Často chodíme na večírky i tam, ale je to jiné. Tam žijeme takový úplně pohodový rodinný život. Nedávno jsme si s holkami ve fitku říkaly, že nejvíce kupujeme ne elegantní šaty a lodičky, ale právě leginy a tenisky. Když ovšem občas vyběhneme s manželem na večeři sami dva, jsem za dámičku.

Jak si užíváte po čase opět návrat do Česka?

Každý rok se těšíme, až se vrátíme do Čech a na Slovensko. Užíváme si to tu s rodinou, babičkami, dědou a tetičkami. Jedeme pozdravit všechny přátele, kamarády a můžeme těšit zase do toho našeho klidu. Na pláž, bazén a na slunce po celý rok. Toto léto jsme se rozhodli, že se vrátíme zpět na Miami dříve. Chci si s dětmi užít prázdniny i v Americe. Nejsou tam žádní turisté, jen místní lidé. Loni jsem tady byla s dětmi dva měsíce a rok předtím skoro tři. Podle pravidel syn, který má americké občanství, tady nemůže být víc jak tři měsíce. Mají totiž určené, kolik dnů mohou Američané trávit čas mimo USA.

U vás v rodině je Američan pouze syn?

Ano. Dcera i já jsme v Americe zatím na manželovo business vízum, vždy na pět let. Každý rok hrajeme loterii o zelenou kartu. Pevně věříme, že se to jednou podaří. Do budoucna si neumím představit, že bychom se měli vrátit do Česka. Ale nikdy neříkej nikdy. Byli bychom rádi, kdybychom mohli zůstat v Americe a dařilo se nám jako doteď. Musím zaklepat a myslím, že směle můžu říct, že jsme to dali.

Zuzana Belohorcová

Nestýská se vám po rodině?

Právě naopak. S rodiči trávím víc času, než když jsem žila na Slovensku nebo v Čechách. Moji milovaní rodiče jezdí každý rok na tři měsíce v zimě na Miami. Také Vlastíkova rodina a jezdí i přátelé. Miami je atraktivní destinace, proto tam všichni za námi rádi jezdí.

Jezdit tak často na Miami, to je docela pěkná dovolená.

Přesně tak, celou zimu moji rodiče stráví v teple, stejně tak Vlastíkova sestra se synem. Vidím na nich, že i zdravotní stav se jim zlepšil. Když přijdou, jsou vybledlí, až se ptám, zda je všechno v pořádku. Když pak odlétají, jsou opálení, spokojení a odpočatí. Jsem šťastná, že jako dcera můžu rodičům v důchodovém věku dát možnost každý rok strávit zimu v teplém klimatu.

Co vlastně děti a čeština nebo slovenština?

Když jsme tam začali žít, tak jsme přemýšleli, zda máme na děti mluvit anglicky, abychom se všichni zlepšovali. Samozřejmě ve škole a školce je angličtiny dost. Salminka už mluví i španělsky, proto mluvíme doma rodným jazykem a tím pádem naše děti mluví plynule česky i slovensky.

Zuzana Belohorcová

Jak dceři Salmě jde španělština?

Skvěle. Dělá nám velkou radost. Salminka je neskutečně chytré dítě. Když chci napsat e-mail nebo nějakou SMS, tak mi vždy říká: „Mami, ukaž, já to musím zkontrolovat, zda to máš správně.“ Nebo Vlastu pokárá: „No tati, to gramaticky vůbec není správně.“ Na druhou stranu je úžasné, že děti nás můžou učit.

Jsou děti po vás?

Dcera je celý manžel a syn je více na mě. Salminka čeho se chytí, to jí neskutečně jde. Hraje na bicí, tancuje hip hop, dělá gymnastiku, balet, dokonce zpívá, takže je takový multitalent. Nevio taky, ale ten zase dává takové anglické výrazy, až jsem z toho někdy překvapená a říkám si, kde to to dítě bere.

Proč jste se vlastně odstěhovali na Miami. Bylo to právě kvůli dětem?

Určitě, hlavně po té jazykové stránce je to nejlepší, co jsme jim mohli dát. Skvělý základ do života. I počasí je super. No co vám budu říkat, je skvělé žít v teplém klimatu po celý rok, vždy se ráno probudit, vykouknout z okna a vidět tu krásu zalitou sluncem. A o tom to je.

