Zuzana Belohorcová čeká druhé dítě, rodit bude v Americe

"Ano, jsem těhotná. Jsem na konci třetího měsíce těhotenství," uvedla Zuzana Belohorcová, jež s manželem Vlastou Hájkem a tříletou dcerou Salmou našla nový domov na Floridě. Chvíli se ale v Česku zdrží.



"Manžel už příští týden odlétá zpět do Ameriky, já tady zůstanu s dcerou do srpna, abychom si užily rodinu. Rodit budu určitě v Americe. To už je náš nový domov. Máme tam zázemí i přátele," dodala Belohorcová.



Malá Salma se koncem roku dočká sourozence, její maminka Zuzana Belohorcová čeká dítě.

O novinku se podělila na otevření nové restaurace v centru Prahy, jíž zastřešil svým jménem vyhlášený šéfkuchař Roman Hadrbolec, který se s moderátorkou dlouhá léta přátelí.

Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek se tajně vzali loni v červnu. Po svatbě se rozhodli, že prodají svoji vilu v Česku a vše investují do nového života na Floridě. O návratu do Česka zatím neuvažují.