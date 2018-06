Zuzana Belohorcová bude ženou za pultem

Luxusní oblečení značky Faith Connexion milenci i obchodní partneři v jednom představili na palubě parníku Europe v rámci akce Fa Wellness party. Faktu, že je pátek třináctého, což by samo o sobě mohlo plavbu nečekaným způsobem narušit, se nezalekli hosté a ani modelky jako Andrea Verešová, Petra Faltýnová, Jana Doleželová nebo Petra Minářová.



Andrea Verešová s manželem Danielem Volopichem

"Vůbec mi nebude vadit prodávat, naopak to bude příjemné zpestření mé dosavadní práce. Navíc budu mít co nabízet, oblečení je to opravdu pěkné a slušivé," říká Belohorcová, která přehlídku moderovala. Ujala se i spolumoderování bohatého doprovodného programu, v němž nechybělo vystoupení hadí ženy nebo Jiřího Korna a skupiny 4TET. Korn mimochodem dostal zvláštní cenu - čokoládového Oskara.



Jiří Korn

Svých honorářů se ve prospěch charity vzdaly krásky Jana Doleželová, Petra Faltýnová a Lilian Sarah Fischerová. Tombola prodávaná mezi hosty zase přispěla 250 tisíci korunami dvanáctiletému chlapci, který přišel při vlakovém neštěstí o obě dolní končetiny.