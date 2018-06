Zuzana a Soňa Norisovy: po deseti letech opět spolu!

"Jsem strašně ráda, že jsem si po deseti letech mohla zahrát se sestrou v divadle. Je to úžasné, takový návrat do dětství. Jako kdybychom blbly jako malé holky. Těší mne také, že si můžu po dlouhé době zahrát něco i v mateřštině, slovenštinu totiž používám na jevišti po osmi letech. Je ale docela veselé točit přes den v češtině Letiště a večer hrát slovensky," směje se Zuzana Norisová.

Každou volnou chvíli se teď herečka snaží trávit s rodinou a hlavně malým synovcem Michaelem. "Hodně teď natáčím, teď zrovna asi po sto letech i uklízím, ale kdykoli můžu, jdu za nima. Nestává se často, že jsme tady celá rodinka. Hlavně si chci užít synovce, je to roztomilý klučina."

Do bytu nastěhovala tatínka

Soňa tentokrát nebydlí u Zuzany, jako to dřív bývalo zvykem, ale v hereckém bytě u Karlova mostu, který má s rodinou po dobu práce v Praze k dispozici. "Mají tam větší pohodlí, ke mně už by se všichni i s jejím přítelem nevešli. Já mám doma jen tatínka. Byl s maminkou v Praze na premiéře a za týden se do Prahy oba znovu vrátili, tentokrát kvůli malému Míšovi. Mamka ho hlídá, když Soňa pracuje, proto taky bydlí s ní."

Že by se Soňa Norisová rozhodla stejně jako její o pět a půl roku mladší sestra pro život v Praze, si Zuzana nemyslí. "Myslím, že už kvůli malému a kvůli příteli zůstane v Bratislavě. Cestování s malým ostatně není problém, jezdí s ní všude. Zrovna nedávno byla pracovně v Praze i kvůli natáčení filmu Václav," tvrdí Zuzana.

Sestry si spolu v rámci letních Shakespearovských slavností na Pražském hradě zahrají naposledy ve středu 15. srpna.