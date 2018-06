Zůstávám u muziky, řekla po moderátorské premiéře Aneta Langerová

Aneta se k mikrofonu postavila přesně v sedm hodin ráno a spolu s moderátorkou Veronikou "Koko" Kokešovou probouzela posluchače až do desáté. - čtěte Aneta Langerová probouzela Pražany z Expresradia. Poslechněte si ukázku

"Bylo to krásné, já jsem se u toho taky probudila a musím říct, že mě to celkem bavilo. Překvapivě," uvedla bezprostředně po skončení ranní show.



Posluchači Expresradia si mohli Anetu prohlédnout přes webkameru.

První česká SuperStar rovněž na vlastní kůži poznala, jaká úskalí v sobě skrývá moderování v rádiu. Kromě optimismu je nesmírně podstatná a důležitá i artikulace. "Všechno bylo pro mě krásně připravené, jinak bych to asi úplně nezvládla. Ale asi nejhorší pro mě bylo vyslovování dlouhých slov po ránu," svěřila se Aneta, která k moderování nehodlá přičuchnout ani v pozdějším věku. "Myslím, že by to byla nuda. Leda, že bych si otevřela nějaké moudré okénko," dodala se smíchem.

Konečně klid

Aneta Langerová se teď nejvíc těší na blížící se svátky. Bude to totiž doba, kdy si konečně oddychne. "Budu odpočívat, já si ty dny šetřím celý rok, akorát na Nový rok budu hrát, ale jinak mám volno."