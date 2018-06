Zůstane méďa Emil, nebo macho Petr?

KOHO BYSTE RADĚJI DÁL VIDĚLI VE VILE? HLASUJTE ZDE

Buď zvolí člověka, kterého nemůže vystát a napsal ho při Zúčtování, tedy Reginu, zároveň však silnou soupeřku, s níž by riskoval, že diváci vyhodí jeho.

Nebo tu byla možnost, že vybere někoho podle svého názoru slabšího. V úvahu připadal Emil, na kterém bylo vidět, že svůj pobyt ve Vile psychicky nezvládá. Pak už bylo na Petrovi, čeho bude chtít dosáhnout. Regina je podle Petra silnější soupeř. Volbou Emila dokázal, že z vily domů se mu nechce, přestože dříve mluvil jinak -připomeňme si Petrova slova o tom, že s takovou pakáží ve Vile nebude ztrácet čas, a tak dále.

"Je srab," okomentoval jeho rozhodnutí Regina. Má sice pravdu, ale Emila mají diváci za upřímného méďu a o tom, že je slabší, než sebevědomý a záludný Petr, není zdaleka rozhodnuto!

Rekapitulace přinesla také nové poznatky. Ve středu obdržely dámy pozvánku do divadla a na slavnostní večeři. Dostaly šaty a boty a kluky nechaly na pospas Thajkám a jejich masážím. Kluci byli očividně ve svém živlu.

Libor Bouček v noční show trefně poznamenal, že by ho zajímalo, proč měl Emil během masáže polštář v klíně... Děvčata si divadlo i večeři také užily, ale po návratu do vily padla na Věru deprese. "Já tu nechci bejt. Chci domů," brečela. Asi na ni zapůsobil "normální" život, který mohla venku aspoň an chvíli zažít.

Při Výzvě se opět moderátorka Pergnerová ptala všech VyVolených, zda by si stáli za svým a vyhodili by toho samého člověka. Většina by neměnila. Zvláštní odpověď dal Tereze Michal, který řekl: "Dneska bych neměnil." Nebylo z toho tedy jasné, kdy ano. Navíc poté, co po Zúčtování řekl, že Petr měl být jeho. Jak to tedy myslel? Katka řekla, že by své rozhodnutí změnila, ale nevěděla, koho jiného by tedy zvolila. Opět tedy dokázala, že se ještě pořád nechá dost ovlivnit.

Petr nakonec řekl každému, čeho si na něm váží. Po sestřihu největších hádek, při nichž musela Prima většinu jeho slov vypípat, přiznal, že se stydí, ale "nemám potřebu tě o tom přesvědčovat," utřel sebevědomě Terezu. Bude Emil opravdu slabším soupeřem, jak si Petr myslí, nebo ho diváci překvapí?