Zuřivý divák zničil erotický film

9:03 , aktualizováno 9:03

Rozzuřený kanadský divák zcela zničil cívku francouzského kontroverzního filmu "Baise-moi" (Pomiluj mě) během jeho promítání v kině ve francouzskojazyčném Montrealu. Oznámil to představitel kanadské distribuční společnosti Famous Players. Před koncem představení vnikl jistý divák do promítací kabiny, zmocnil se jedné cívky s částí tohoto celovečerního filmu a před zmizením pohrozil, že jestli se tento titul bude ještě někdy promítat, vyhodí kino do povětří.