Zuna trnul, aby jeho dvojčata nevyhodili ze školky

"Asi to chce tu autoritu, kterou má paní učitelka. Kluci jsou hvězdným znamením berani, tak si dovedete určitě představit tu rohatou zaťatost. Když se jim něco řekne, oni udělají přesný opak," postěžoval si šéfredaktor.

Podle vlastních slov je Pavel Zuna zodpovědný rodič dvojčat. "Doufám, že z nich budou pořádní chlapi," usmál se. "Když s manželkou Andreou budeme dělat to, co je třeba dělat, a budeme jim věnovat potřebný čas, pak z nich vyroste to, co vyrůst má."

Na věhlas svého tatínka bratři Zunové nijak zvlášť nehledí. Jsou prý zvyklí na svoji vlastní popularitu. Jednovaječná dvojčata se přece nerodí každý den. "Když se narodila, byla u sousedů populárnější než já. Odmalinka jim někdo nakukuje do kočárku. Spíš se lidi kouknou na ně, než na tatínka," konstatoval táta Zuna.