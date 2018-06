Zuna: Může se měnit i manžel. Ale co bychom točili?

* Kolik rodin se už přihlásilo do pořadu Výměna manželek?

Stovky, možná už jich bude tisíc.

* Proč se hlásí?

Především chtějí změnit životní stereotyp. Ti, kteří se hlásili ještě před začátkem vysílání, mohli mít pocit, že si odpočinou a budou mít desetidenní prázdniny. Teď už ho nemají. Některé ženy si zase chtějí dokázat, že to zvládnou. Nejen se postarat o cizí děti, ale taky opustit ty svoje a důvěřovat manželovi.

* Když vám rodina pošle přihlášku, co se děje dál?

Napíšou o sobě, co uznají za vhodné. Pak je obešleme s velmi podrobným dotazníkem, přijde k nim psycholog a nakonec lidi z televize na obhlídku.

* Proč psycholog?

Aby zjistil, jestli je rodina v pořádku a jestli je schopná výměnu unést. Jestli třeba není před rozvodem. Psycholog taky podepisuje složení konkrétních dvojic. Kdyby se stal malér, je za to spoluodpovědný.

* A už se stal?

Samozřejmě tam jsou konflikty a dílčí krize. Ale pokud nepočítám za malér, že jsme jednu výměnu ukončili o dva dny dřív, tak se nic vážnějšího nestalo. Žádné fyzické násilí.

Kritiku považuju za scestnou

* Podle čeho k sobě rodiny vybíráte?

Nejdůležitější jsou rozdílné životní styly. Děti jsou první kritérium. Ať si maminka od jedináčka zkusí, jaké to je, když musí obstarat čtyřčata. Bohatí proti chudým, město proti venkovu, uklizená domácnost proti nepořádku. Když budou obě rodiny deset dní chodit do kina, je to k ničemu.

* Měl jste někdy, byť jen na vteřinu, pocit že Výměna manželek může znamenat etický problém?

Ne, ale kdybych neseděl u výroby a kdyby mi pořad jen předkládali v televizi, možná bych ho měl. Mohl bych si myslet, že dochází k manipulaci při výběru rodin a že jsou záměrně vysílány jen vyhrocené okamžiky. Takhle vím, že je všechno fér.

* Spíš jsem myslel etický problém zmiňovaný některými ženami. Pořad podle nich podporuje tradiční myšlenku, že jejich místo je jen u dětí nebo u sporáku.

Tak moment, od kolika žen? Díl od dílu se jich dívá víc a jsou spokojené. Jestli se objeví pár žen, kterým se něco nelíbí, je to logické. Nikdo neudělá pořad, který se líbí všem. Tu kritiku považuju za scestnou.

* Proč? V našem deníku například vyšly články tří nebo čtyř feministek, podle nichž vracíte obraz ženy o dvacet let zpátky.

To je bezvadný příklad, tři nebo čtyři kritiky od feministek. Na ten pořad se pravidelně dívá přes milion žen. Kritiky beru, ženy na ně mají právo, ale absolutně s nimi nesouhlasím. Vysíláme jen dokument. Něco vám řeknu. Ty ženy přijdou do nové domácnosti a první věc, která je zajímá, je kuchyň. Tak co s tím máme dělat? Máme říct: Ne ne, tam nechoďte? Teď budete deset dní odpočívat nebo vědecky pracovat? To je absurdní.

* Proč absurdní?

Protože jejich životní realita taková není! Vysílali jsme jeden díl s emancipovanou ženou, která měla i jiné hodnoty než jen děti. Kuriózně na ni přicházely od divaček odmítavější reakce než na ty, co se starají o domácnost. Jistě, společnost je nespravedlivá. Manželé drží ženy doma, i když ty o to vždycky nestojí, ženy se v některých profesích těžko prosazují. Ale nic z toho není problém pořadu Výměna manželek. Je to, jako byste nadávali na televizi, kdybychom prohráli fotbal s Norskem.

* Výměna manželek běží po celém světě. Stěžují si ženy i v zahraničí?

Záleží na zemi, šlo to od Afriky až po Spojené státy. I ve více feministických zemích, jako třeba v Anglii, je základem pořadu žena starající se o děti. Kdyby byly role vyrovnané, tak bychom měnili manžela. Ale co bychom točili? Jak chodí do práce? Jsou to ženy, které mají na bedrech tíhu rodiny.

* Což je právě to, co jim vadí.

Jistě, ale na druhou stranu to má kořeny, které sahají tisíce let zpátky. Nechci se pouštět do diskuse s feministkami. Myslím, že víc než náplň pořadu jim vadí jeho název - Výměna manželek.

* Jako výměna zboží. Kus za kus.

Název jsme zvažovali, já jsem například navrhoval Deset dní. Nakonec byla zvolena Výměna, protože nejlíp vystihuje, o co jde. I za cenu několika protestů.

Děti neprožívají žádná traumata

* Stížnosti však nepřicházejí jen od feministek. Dostaly se i do Sněmovny a vysílací rady. Poslankyně Jana Hamplová z ČSSD tvrdí, že pořad porušuje práva dětí.

Ano, jedna poslankyně v předvolebním období. K tomu nemám víc co říct. Děti neprožívají žádná traumata. Jsou doma a navíc tam mají tatínka. Letní tábor je dvakrát delší, děti tam jsou bez rodičů a v cizím prostředí. To je pro ně větší šok.

* Ale ten tábor nevidí dva miliony lidí.

To vadí?

* Třeba syn Eriky Balážové teď nechce chodit do školy, protože se spolužáci dozvěděli, že se počurává.

Tak zaprvé: nevěřím, že to tak je. Ten hoch chodí do takového typu školy, kde podobné problémy nejsou výjimečné. Třeba ho teď konečně začnou doma řešit, na což je nejvyšší čas. A zadruhé: můžu vás ujistit, že jsme při natáčení narazili i v dalších rodinách na podobné případy. Tohle byl jediný, kdy jsme považovali za nutné to ukázat - proto, abychom přiblížili sociální zázemí rodiny, a taky například proto, že ten chlapec právě přijel z tábora, kde to celý oddíl musel vidět.

* To je argument?

Ten díl jsme odvysílali po zralé úvaze, s přesvědčením, že jeho současnou situaci - kterou na rozdíl od všech těch kritiků známe - nezhoršíme. U všech dětí jsme pečlivě zvažovali, co vysílat a co ne. Jestliže měla stejný problém dospívající dívka, která chodí do normálního kolektivu, tak se to v televizi neobjevilo. Sám ručím za to, že s dětmi nakládáme citlivě. Pokud je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání alespoň trochu příčetná, tak nemůže udělat nic jiného než smést stížnost ze stolu.

* Že rada smete stížnost ze stolu, to si mysleli i tvůrci Big Brothera a VyVolených. Pak dostali milionové pokuty.

Při vší úctě k těm pořadům se důrazně bráním jejich srovnávání s Výměnou manželek! Srovnávat, co se v nich děje z hlediska morálky, estetiky, slušného chování mezi lidmi i smysluplnosti celého počínání zúčastněných - to přece nemůžete ani na vteřinu.

* Odsuzujete tím snad Big Brothera a VyVolené?

Ne. Spíš odsuzuju lidi, kteří se v nich ocitli, a způsob, jakým se tam prezentují. I když jsem, myslím, hodně liberální, tak mi je za ně mnohdy trapně. Jestli tohle je typický vzorek populace, tak teda chraň bůh. Není to ale v žádném případě problém televize.

* Není to problém televize? Přece kdyby se tam 23 hodin nic nedělo a zbylou hodinu si soutěžící sprostě nadávali, tak to televize určitě nesestříhá v poměru 23:1.

Já myslím, že to tak není. Způsob jejich chování těmi pořady navíc prostupuje od začátku do konce, takže je to asi úplně jedno. Dokonce se obávám, že teď už se tvůrci snaží hledat aspoň nějaké pasáže, kde tak moc sprostí nejsou. Představa, že tihle lidi vylezou ven a jsou z nich celebrity, je pro mě hrozná.

* Vždyť pracujete v továrně, která ty celebrity vyrábí.

Tak počkejte. Jestli jsme „vyrobili“ Anetu Langerovou, tak na to jsem teda hodně pyšný.

* Myslím samozřejmě soutěžící z pořadu Big Brother.

Ta továrna je dost velká. A jestli se tam vyrábějí i tyto celebrity, tak já dělám v jiném provozu.