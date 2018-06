Zuna: Chystáme velkolepé finále

* Druhou SuperStar jste chtěli uvádět až na podzim příštího roku. Proč startuje už nyní?

Mysleli jsme si, že hlad po SuperStar nebude tak velký. Ale ukázalo se, že je. Důležité je i plánování - když začne soutěž na podzim, poběží i přes Vánoce. Tedy období, které je z hlediska komerční televize méně zajímavé. Zatímco takhle soutěž zabere prvních šest měsíců v roce a skončí ideálně před prázdninami.

* Jaká bude největší novinka druhé SuperStar?

Základní rámec soutěže zůstává. Letos máme více přihlášených, proto také bude o dva pořady více. Určitě nabídneme nové tváře, v porotě nebo moderátorské dvojici. A velmi zajímavě pojaté bude velké finále. Bude to velké překvapení.

* Připravili jste nějakou českou specialitu, která ve světě nemá obdoby?

Naše největší specifikum je hlasování o Hvězdné pěchotě. Ta funguje v Česku, ale v řadě jiných zemí by nefungovala, protože český smysl pro humor a pro absurditu je vyvinutější. Naše pořady i porotci jsou vtipnější. Ti z mezinárodní SuperStar jsou sice tvrdí, ale ne tak vtipní. Humor je české specifikum, ve kterém chceme pokračovat.

* Při první SuperStar jste byl členem úvodní poroty, přes kterou soutěžící museli projít k hlavní čtyřčlenné porotě. Budete v ní znovu?

Ano, pokud mi to čas dovolí.

* Nechtěl byste být i v hlavní porotě?

Nejsem ten, který by měl tolik rozhodovat. Netroufl bych si ani na tu první porotu, kdyby vedle mě neseděl učitel zpěvu. Pokud on posoudí hlas, já jsem schopen říct, zda se ten člověk hodí pro televizní obrazovku. Ale na hodnocení zpěvu nemám, sám bych byl asi jedním z kandidátů Hvězdné pěchoty.

* Máte s něčím tak špatnou zkušenost, že se toho chcete při druhé sérii SuperStar vyvarovat?

Mnoho věcí šlo udělat lépe. Většinou to bylo způsobené tím, že jsme je dělali ve velké časové tísni. Proto teď máme více času mezi konkurzy a uvedením pořadu na obrazovku, více klidu na sestřih prvních dílů. Ale jinak, a bude to asi znít neskromně, jsem byl relativně spokojený.

* Neříkejte, že šlo při první SuperStar vše bez problémů.

Přece jen jsme se v něčem poučili. Například když jsme natáčeli reportáže s finálovou desítkou, některá témata se výborně osvědčila, některá nezafungovala tak, jak jsme chtěli. A ta teď budeme měnit.

* Která například?

Ideálně nezafungovala třeba beseda ve škole, od které jsme si hodně slibovali. Nebo jeden den v životě soutěžících. Buď to není dobré téma, nebo nebylo dobře zpracované.

* Chystáte také nějaké změny v rozhodování o soutěžících?

Velmi zvažujeme, jestli znovu udělit "druhou šanci", nebo dvojice ze všech šesti předfinálových kol zvolit na základě hlasování diváků. Bude záležet na tom, zda i večery, ve kterých z deseti zpěváků postoupí vždy dva do finále, budeme vysílat živě. V tom případě bychom druhou šanci zachovali. V opačném případě, když bychom vysílali ze záznamu, už nechci podstupovat čtyři nebo pět bezesných nocí ze strachu, že jméno toho, který druhou šanci dostal, někdo do odvysílání pořadu prozradí. Pak by bylo po pořadu.

* Ze šesti předfinálových kol? Znamená to, že ve finále bude bojovat dvanáct lidí namísto deseti?

Ano. S tím, že v prvním kole vypadnou dva. To bude další změna. Hra tak dostane nečekaný náboj, vyhlášení výsledků v prvním finálovém kole bude větší drama.

* Proč hledáte nové moderátory?

Hledáme jednoho nového moderátora, protože Ondřej Brzobohatý už v soutěži nechce pokračovat. A že hledáme druhého moderátora? To nikdo neřekl.

* Konkurz na dívčí moderátorskou pozici však proběhl.

Jedna věc je konkurz, druhá kamerové zkoušky. Dobrých moderátorů není v televizi nikdy dost, a tohle je dobrá příležitost, protože o SuperStar je obrovský zájem. Ano, moderátora asi musíme najít, ale není řečeno, zda z kamerových zkoušek vzejde moderátorka pro SuperStar nebo pro nějaký jiný pořad.

* Jak jste byl spokojen s moderátorkou Laďkou Něrgešovou?

Velmi jsem její výkon v prvním ročníku oceňoval. Jak profesní, tak lidský přístup. Byla naprostý profesionál.

* Platilo totéž i o porotě?

Samozřejmě.

* Bude znovu čtyřčlenná?

Zatím tomu všechno nasvědčuje.

* Co byste poradil všem, kteří se chystají přijít na konkurz?

Ať jsou vzhledem k počtu přihlášených trpěliví. A zadruhé, ať jsou v pohodě. Z tisíců přihlášených se vybere sto dvacet nejlepších, takže drtivá většina lidí nepostoupí. Ale proboha, nic se neděje, život jde dál. Ať si to nikdo nebere, pravděpodobnost je opravdu nízká.