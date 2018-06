Zuna brzy uvaří nové supernovy

Proč je pro vás vítězství zrovna letos tak důležité?

Protože to je rok velkých změn a je dobře, když v takové době nepotká vaši oblíbenost nějaké zemětřesení.

Jak je možné, že u diváků stále vyhrává zpravodajský pořad? Říkalo se přece, že je to jen přechodný jev, že se české publikum "odpolitizuje" jako jinde ve světě.

Nechci se chválit, ale důvod vidím v tom, že Televizní noviny děláme dobře. Snažíme se, aby divák dostal potřebné informace, a přitom se mu na ně i příjemně dívalo. Může si být jist, že to základní, co se bude probírat druhý den v práci nebo na fotbale, alespoň slyšel.

Stál jste i u zrodu jiných divácky úspěšných projektů jako Česko hledá SuperStar, Výměna manželek, Víkend. Jak budou pokračovat?

Víkend začal v novém vysílacím čase s výbornými výsledky, jde o to, aby si je udržel. Pro Výměnu manželek právě točíme dva speciály na téma, jak se nejzajímavějším lidem z první série změnil život, a chystáme osm nových dílů. Co se týče SuperStar, v půli jara vyhlásíme konkurzy na třetí ročník.

Dočkal jste se srovnání s Karlem Gottem. V čem byste ho rád dostihl?

To je nesmyslné, s ním se přece nikdo nemůže srovnávat. Karel Gott je jenom jeden.

Nicméně jakou máte pojistku, aby vám úspěch nestoupl do hlavy?

To mi opravdu nehrozí: čtyři děti, kritická manželka. Snad kdybych začínal, ale já dělám v televizi patnáct let. To už zpychnout nejde.