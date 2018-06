Zúčtování: VyVolení nechtějí Honzu

Máme za sebou v pořadí druhé zúčtování. Výsledek není po shlédnutí sestřihu z předchozího dne překvapivý. Alespoň pro televizní diváky. Všichni kromě Honzy, Wendy, Rosti, Emila a Věry zvolili "Hanse". On sám navrhl Vladka (jak jinak), Wendy určila Michala, Rosťa Vladka a Věra také Michala.

Viděli jsme zajímavý den - na jedné straně spousta zábavy, smíchu a legrácek, na druhé nerelevantní výhrůžky, urážky a sarkastické poznámky z Honzovy strany. Když k tomu přidal ještě téměř nulovou spolupráci a účast v úkolech, většina lidí ho uvedla jako kandidáta na vyhazov z Vily už ve Zpovědnici. Někteří (Petr a Michal) nakonec své rozhodnutí pozměnili.

Naopak Hanka, která byla hostem ve studiu, tipovala Emila nebo Petra. Pravděpodobně viděla záběry, ve kterých se Honza za spoluúčasti Rosti domlouvá s Petrem na tom, koho napíší a koho případně zvolí do Duelu. Vlado tuší, že pokud bude zvolen Honza, půjde s ním do Duelu právě on.

Celý předchozí den provázely opět intriky a tajné domluvy ze strany Petra a Honzy, atmosféru ale odlehčil zejména Vladko se Sašou. Vladko na Wendy "prásknul", že je ještě panna a tím se rozjela zajímavá debata se značným sexuálním podtónem. Katka se přiznala, že ji přitahují starší muži, čímž vyděsila "taťku" Emila, a Regina se nestoudně vlnila před Sašou, což Vladko neunesl, pokřižoval se a odešel s tím, že by ho Regina ještě zkazila.

Zúčtování oproti minulému bylo poměrně klidné. Většina VyVolených uvedla jako důvod pro vyřazení Honzy jeho nespolupráci, urážky a také to, že má rodinu, ke které by se měl vrátit. Michala uvedli dva lidé, Wendy se zaštítila rčením "Tichá voda břehy mele", které prý na Michala platí, a Věra ho nominovala za "zlé" pohledy. Honza s Rosťou napsali Vladka. Honza řekl, že z Vladka cítí faleš (možná trochu pozapomněl na sebe a svého kamaráda Péťu).

Další pokračování - Výzva - nás čeká opět ve čtvrtek. Vyřazená Hanka ve studiu přiznala, že nepočítala se zvolením Honzy, ale po shlédnutí sestřihu s obyvateli Vily souhlasí. Někteří diváci ale souhlasit nemusí, vzhledem k tomu, že celé Honzovo počínání zavání taktizováním. Vladko ale nebude tak slabý soupeř, jak si pravděpodobně Honza myslí.