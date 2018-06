Zúčtování – one man show Tonyho

Svou sebevolbu pak odůvodnil tím, že i když dá někomu palec, nechce ho poslat rovnou na porážku. Vypadá to jako dobrý strategický tah, místo stresu a obav z Výzvy, může Tony v klidu přemýšlet o svém posledním soupeři do Duelu.

Bude to Pluto, kterému dal Tony palec? S největší pravděpodobností ano, protože Tony je podle svých slov gentleman, který by holku nemohl dát. Mimochodem – poslední dvě dámy se při Zúčtování vůbec nešetřily a palce si daly navzájem.

Vladko ve vile končí 2

V pondělí dopoledne musel vilu opustit Vladko, ovšem ještě předtím řekl VyVoleným několik "povzbuzujících" informací o dalším průběhu soutěže. "Nemohl jsem nic vyzrazovat, jediné co můžu říct, že to bude trvat ještě čtyři nebo pět týdnů." Na to se VV netvářili moc nadšeně, a tak Vlado dodal: "No co, lano tady máte... stačí smyčka, zaháknout..."

Samotné loučení bylo smutné, Vladko působil na zbylou čtyřku ve vile jako živá voda. Bossem byla určena Marcy a pak už musel vítěz první řady VyVolených odejít. "A ještě jednou se na mě usměj", prosila Maruška.

Pluto milionářem

Protože vilu ovládla po Vladkově odchodu nuda, štáb se rozhodl soutěžící trochu motivovat. Dostali plánek bytu, který jeden z nich vyhraje a dostali za úkol na terase pomocí leukoplasti vytvořit jeho půdorys. "Se nedivím, že je ten Vladko takovej vysmátej, když bydlí v něčem takovýmhle", smála se Maruška.

To Marcy sedla za imaginární počítač a začala si kontrolovat maily. "Já jsem zapomněla heslo..." O tom, že mezi slečnami nepanuje idylický vztah, svědčila následující konverzace. Maruščina nápověda: "Napiš velká tlustá kráva!" nemohla zůstat bez odezvy. "Taky ti neříkám, že jsi malá tlustá kráva...", ohradila se Marcy.

Další úkol od štábu byl neméně vypečený. Pluto soutěž vyhrál a měl se stát nafoukaným milionářem. Ostatní k němu měli přijít na návštěvu. Pluto to sehrál opravdu dobře, příkladem budiž jeho reakce na dárky: "To je ze sekáče, ne?" Byl tak nesnesitelný, že na něj Tony musel vytáhnout nůž a donutit ho podepsání prohlášení, že všechno přenechává jim třem.

Akvabely a výlet do vesmíru

Štáb nenechal VV ani chvíli v klidu. Akvabely skončily v menší křeči, není se však čemu divit, voda musela být opravdu ledová. Poté soutěžící hovořili o tom, co jim soutěž dala a vzala. Tony byl rád, že se díky Martinovi mohl chovat opět jako dítě, Pluto si sáhl na své psychické dno, Marušce vzala soutěž soukromí. Asi nejlepší řeč měla Marcy, která nikdy předtím nepoznala takovou rivalitu a uznala, že až venku pozná, co bylo hra a co ne.

Protože se spolubydlící Lenka nudila, dopřáli ji VV noční výlet do vesmíru. Nejdříve ji obalili alobalem a pak se ji pokusili přehodit přes střechu. "To bylo Apollo 15", hlásil Pluto.