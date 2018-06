Zúčtování: Emil má čuch na lidi

FOTOGRAFIE ZDE

Tereza Pergnerová nechala Michala s Emilem donést do Vily hlasovací tabuli i kufřík a Vyvolení napsali do obálek jména adeptů na K.O. Před vlastním udělování palců však do Vily vstoupil jakýsi muž ve sportovním obleku, s lahví šampaňského v ruce, který se prohlásil za nového soutěžícího Martina.

VyVoleným spadla čelist. Emil se hned začal vyptávat, co je zač a prohlížet mu ruce. Vlado ho odhadnul na tanečníka a vzápětí upadnul do tuhé depky. "Na tohle nemám nervy. Já na to kašlu," rozplakal se a odešel fňukat pod peřinu do ložnice. "To není nový hráč," přišel ho uklidnit Emil. Marně. "Mě nezajímá, čemu věříš ty, jdi pryč," nenechal se ve svém trápení zviklat Vladko.

"Ty seš moc velkej profík," zaútočil na Martina po chvíli na terase mezi ostatními Emil. A najednou si vzpomněl, odkud ho zná. Viděl ho na fotce v novinách, a tak byl generální ředitel Martin Dvořák odhalen. Rána, která spadla VyVoleným ze srdce, musela být slyšet na hony daleko. Vždyť by bylo nespravedlivé, kdyby teď mezi ně přišel člověk s čerstvou energií, když sami už dojíždějí z posledního.

Vstupem do Vily v době Zúčtování, však byla pro Vyvolené porušena pravidla, a tak výsledek jejich hlasování byl anulován. Kdo ví, jak se do příštího týdne vyvinou vztahy ve Vile. Jen není tak úplně jisté, zda "adrenalinový týden", naplánovaný štábem pro obyvatele Vily, bude stejně adrenalinový bez Duelu i pro diváky.