Zubatá prapohádka

"Zubíkůůů!" rozléhá se od rána už poněkolikáté po pračlověčí vesnici. Šamana, který marně shání svého malého pomocníka, to taky přestává bavit. Ještě naposled zkusí Zubíka přivolat osvědčeným způsobem: "Zubíku, pospěš si! Půjdeme se podívat na zoubek zlým duchůůům!" Zmínky o zubech totiž za normální situace kloučka Zubíka pokaždé spolehlivě přivábily. Stačilo vyštípnout zub na kamenné sekyře, upustit kostěný hřeben nebo lamentovat u rozviklaného posvátného kamene a svalovat vinu za špatnou údržbu na zub času. V tu chvíli vždy odněkud přiběhl Zubík a začal rozumovat o zubech, jejich poslání a hlavně správné údržbě. Na zuby byl Zubík odborník a dalo by se říci, že se u šamana připravoval na nelehkou životní dráhu prazubaře. V pravěku si lidé se zuby hlavu moc nelámali, a tak jim ta hlava často od zubů nepěkně třeštila. Zkažené zuby měl ve vesnici každý s výjimkou Zubíka. Ten se tím také neustále chlubil, na každého své bílé zuby cenil a zubatými řečmi leckoho často i rozčiloval. No považte sami, zda je vhodné dotazovat se po slavnostní hostině náčelníka, jestli si opravdu ze zubů vyšťoural všechny zbytky masa? Pravda však je, že se Zubík o svůj vlastní chrup vzorně staral a třikrát denně si ho čistil přesličkou a ještě každou chvíli žvýkal lístky máty. Teď je však Zubík ztracený, což v pravěku znamená velké nebezpečí. Všude kolem se potuluje dost divokých šelem s ostrými tesáky. O šamana se začaly pokoušet černé myšlenky, ale vtom Zubíka zahlédl u paty Zubaté skály. Smutně se tam choulil do klubíčka. "Já už do vesnice nemůžu. Všichni by se mi smáli," zavzlykal Zubík, když šaman přišel blíž. "Mně se totiž zkazil zub. Ten přední. Začal se mi viklat a asi mi vypadne!" dodal a rozbrečel se naplno. Šaman se m u podíval do pusy a rozesmál se: "Zubíku, žádný zub zkažený nemáš! Viklá se proto, že ti pod ním začal růst první zub velkých bojovníků. O ty se vyplatí starat dvojnásob. A z těch vypadaných mléčných si ještě vyrobíš báječný náhrdelník na úplňkovou slavnost."