Ztrhaná a vyčerpaná Demi Moore se musí léčit, skončila v nemocnici

10:10 , aktualizováno 10:10

Devětačtyřicetiletá herečka Demi Moore vyhledala pomoc lékařů. Po provalení nevěry jejího o patnáct let mladšího manžela Ashtona Kutchera byla pod velkým tlakem, a to se podepsalo na jejím zdraví a psychice. Do nemocnice ji převezli přivolaní záchranáři.