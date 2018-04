Německý princ prodal věci Zsa Zsy Gaborové. Vydělal skoro milion dolarů

Nejdražší položkou aukce se stal portrét herečky maďarského původu, kterou označovali za nejúspěšnější kurtizánu 20. století, od Margaret Keaneové. Vydražili ho za 45 tisíc dolarů.

Zlatý náhrdelník s diamanty s nápisem dah-ling, což je přátelský výraz pro darling, se prodal za 20 tisíc dolarů. Aukce se konala online a v někdejším sídle Gaborové.

V aukci se prodával i klavír americko-německého výrobce Steinway z filmu HBO Liberace! a jeho cena se vyšplhala na téměř 24 tisíc dolarů.

Mezi stovkami prodaných předmětů Gaborové byly její scénáře, kostýmy a fotografie se slavnými partnery včetně Johnnyho Carsona, Cloris Leachmanové a Ronalda a Nancy Reaganových.

Zsa Zsa Gaborová, kterou více než filmové role proslavily skandály a četná manželství, zemřela na infarkt ve svém domě v Los Angeles v prosinci 2016. Bylo jí 99 let.

Celebrita celebrit. Zsa Zsa Gaborová byla slavná proto, že byla slavná.

Gaborová se narodila 6. února 1917 v Budapešti v tehdejším Rakousko-Uhersku. V roce 1936 se stala Miss Maďarska a v roce 1941 emigrovala do USA. Následovala svou sestru Evu do Hollywoodu. Také její druhá sestra byla herečkou. Od 50. let hrála v televizních seriálech a desítkách filmů. K nejznámějším patří Příběh tří lásek, Dívka v Kremlu, Dotek zla nebo Moulin Rouge režiséra Johna Hustona z roku 1952.

Proslavila se ale zejména svým životním stylem a četnými aférami a rozvodovými procesy. Vdaná byla celkem devětkrát, jedno z těchto manželství bylo ale později anulováno.

První manželství uzavřela Gaborová již jako dvacetiletá, tehdy si vzala tureckého diplomata Burhana Asafa Belgeho, s nímž se po pár letech rozvedla. Za von Anhalta se provdala v roce 1986.