Zrzavý tlouštík vedl v soutěži o topmodela, po vyhrůžkách odstoupil

Bunce získal hlasy především díky tomu, že pro něj hlasovali lidé na Facebooku a Twitteru. Skupina na jeho podporu měla 3549 fanoušků. Mladík se ale rozhodl ze soutěže odstoupit, napsal server TNT Magazine.com.

"Byla by velká čest vyhrát. A bylo to zábavné, ale množství nadávek, co jsem dostal, je už moc, teď mi dokonce vyhrožují," vysvětlil mladík své rozhodnutí na facebookových stránkách. "Radši to ukončím dřív, než to bude horší."

Roland Bunce se svými soupeři

Zatímco se Bunce rozhodl skončit, jeho příznivci mu stále vyjadřují podporu. "Máme tě rádi Rolande. Nedělej to," píše jeden z fanoušků.

"Nemohu uvěřit, že mu nadávají, lidé jsou blbí. Líbilo se mi, že obyčejný chlap si tak dobře vede v konkurenci s ostatními, kteří zjevně milují jen sebe (a budou vypatlaní). Když si to tenhle chlapík přečte, uvidí, že mnohem víc lidí stálo za ním," napsal další.

"Všichni za tebe hlasovali, protože tě chtějí vidět jako vítěze, roll on Rollo," přidal se jiný příznivec.

Absolutní vítěz, kterého z 250 nejlepších vybere na konci měsíce porota, získá možnost nakoupit si zboží v přepočtu za 54 tisíc korun v obchodech Next, profesionálové ho odborně nafotí a bude představen prestižní modelingové agentuře Storm, která patří Kate Mossové.