Zrodil se nový typ muže: metrosexuál

Když se ráno třicetiletý Američan Karru Martinson probudí, namaže si obličej krémem za 1200 korun. Obleče si jednu z košil, které si nechává šít, a obuje se do bot luxusní značky Bruno Magli.



Nemá problémy s vlasy, používá totiž tři druhy šamponů a tři různé přípravky na vlasy: nejdřív kondicionér, potom gel na úpravu tvaru vlasů a nakonec sprej. Rád chodí do barů a taky nakupovat s kamarádkami.



Jeho mužští přátelé si dlouho mysleli, že je nějaký jiný... Ale jak říká Martinson, který pracuje ve financích a bydlí na newyorském Manhattanu, není na něm nic divného. „Jsem úplně normální heterosexuál,“ říká.



Tak představil světu letos v létě prestižní americký deník The New York Times nového muže. Říká se mu metrosexuál, a jak tvrdí sám Martinson, se sexualitou nemá tento nový druh muže nic společného. Metrosexuálové se jen chovají víc jako ženy nebo jako homosexuálové.



„Je to velmi zajímavá skupina mužů, kteří jsou určitě heterosexuální, ale rádi pečují o své tělo a vzhled tak, jak to dělají homosexuálové. Kopírují jejich styl a přijímají ho za vlastní,“ uvádí trendová analytička Marion Salzmanová z reklamní agentury EURO RSCG. A za svůj vzhled jsou ochotni utrácet daleko víc peněz než jejich drsnější kolegové. Podle odhadu britského týdeníku The Economist utratili loni mladí američtí muži za zkrášlovací přípravky 240 miliard dolarů.



Právě reklamní agentura EURO RSCG rozjela lavinu publicity červnovým průzkumem „Metrosexuálové: budoucnost mužů?“ mezi 510 příslušníky americké mužské populace a 548 americkými ženami. Agentura chtěla poznat jejich nákupní apetyt. A došla k závěru, který už kosmetický a oděvní průmysl léta tuší: muži se mění a začínají být čím dál víc jako ženy.



Už to nejsou drsňáci, kterým z nosu vyrůstají černé chlupy a kteří pohrdají deodorantem, protože svůj vlastní pot považují za víc sexy. A už to přestávají být jen samci, kteří se brání dlouhodobým vztahům. Místo nich čím dál víc nastupují metrosexuálové. Podle odhadu analytičky Salzmanové má až 35 procent amerických mužů metrosexuální tendenci.



Jak se zrodil metrosexuál



Podle některých pramenů se první metrosexuál datuje už na počátek 90. let, kdy se tehdejší model Marky Mark (nynější herec Mark Wahlberg) objevil v reklamě na spodní prádlo firmy Calvin Klein. Měl perfektně vyholené tělo, hladké svaly a ve vlasech gel. Termín metrosexuál však jako první použil roce 1994 v textu anglický homosexuální spisovatel Mark Simpson. Ten jím chtěl kritizovat přehnaný vliv konzumerismu na muže. Trhy a média však jeho termín převzaly a postupně jej přetvořily k obrazu svému. Když loni uváděla firma Unilever na trh svůj nový tělový sprej pro muže Axe (někde se prodává jako Lynx), uvedla ve své kampani: „Osobní péče a úpravy zevnějšku byly sice tradičně doménou žen, čím dál víc však roste jejich význam u mužů a tento trend bude pokračovat.“



Pak přišla letos v červnu studie EURO RSCG a metrosexuálové zaplavili světová média. Jejich ikonou se stal fotbalista David Beckham, který se netají tím, jak mu vyhovuje obdiv mužů i žen. Mění účesy každý měsíc a obléká se do nejnovějších módních kreací. Mezi další celebrity z řad metrosexuálů řadí zahraniční tisk i stylového australského plavce Iana Thorpa, tenistu Patricka Raftera, zpěváka Robbieho Williamse nebo herce Brada Pitta, Toma Cruise, George Cloonyho či Hugha Jackmana. V některých z nejméně 80 článků, které následovaly, byly zmínky i o bývalém americkém prezidentovi Billu Clintonovi, obzvlášť poté, co se omluvil své manželce Hillary a nyní nosí její životopisy k podpisu.



Kromě New Yorku či Londýna se metrosexuálové objevují i v Indii, Izraeli a nevyhýbají se ani Praze. Ředitel pražské makléřské firmy Wood & Co. Jan Sýkora už před lety v rozhovoru pro týdeník Prague Business Journal připustil, že perfektní vzhled jeho vlnitých vlasů, kterými tehdy často oslňoval, když v televizi komentoval vývoj na kapitálových trzích, není sám od sebe. „Dávám si tam gel. Nevím, jak se jmenuje, je žlutý,“ řekl tehdy. To se psal rok 1997, kdy bylo ještě tabu mluvit o tom, že by si čeští muži dávali cokoliv do svých vlasů.



Od té doby se i Praha hemží pečlivě udržovanými muži a kosmetická studia a salony potvrzují, že metrosexuálové dobyli i Česko. Nechávají si dělat pleťové masky, manikúry či pedikúry a někteří se i vyholují po celém těle. Oblékají se do nejlepších značek, popíjejí koktejly a rádi nakupují.



Lukrativní zákazníci



Jinými slovy, tito muži utrácejí za svůj vzhled tak, jak to už léta dělají ženy. Neboli hodně. A právě jejich peněženky jsou jedním z důvodů, proč se metrosexuálům tolik věnují reklamní agentury a média. Na rozdíl od přesyceného ženského trhu představují krásychtiví muži úplně nový segment pro kolos průmyslu krásy. Metrosexuálové tak naplňují sny marketingových manažerů. Jen ve Spojených státech se za posledních pět let ztrojnásobil počet mužů, kteří si nechávají dělat plastické operace.



Kosmetické firmy, kdysi určené výhradně pro ženy, se předhánějí v tom, která z nich dříve uvede na trh mužskou řadu. Jak napsal britský deník Independent, po Nivea For Men přišla loni na řadu mužská řada od firmy Clarins. Christian Dior se prý chystá přijít na trh s řadou pro muže, kterou nenazývá make-up, ale „groom-over“ neboli upravení, opečovávání. Známý návrhář Jean-Paul Gaultier vymyslel sukně pro muže. Jeho muži používají také třpytky na rty, tužku na oči, zvýrazňovač nehtů. Kosmetický gigant L’Oréal nedávno pro svoji kampaň najal hollywoodského herce Ben Aflecka. „Jsme hrdi na to, že Ben bude naším novým velvyslancem. Představuje novou generaci mužů se silnou osobností, kteří se nestydí za to, že o svůj vzhled pečují,“ nechal se slyšet mluvčí firmy.



„Průmysl už chytil muže do pasti, když je naučil užívat parfémy, které však nazýval vodou po holení,“ řekl pro Independent Will King, šéf kosmetické firmy King of Shaves. „Nyní je třeba muže přinutit k tomu, aby používali výrobky, po kterých vypadají lépe. A už si na to začínají zvykat,Ž říká Will King. Zvykat si budeme asi všichni, protože péče mužů o zevnějšek určitě není jen módní vlnou. „Ve skutečnosti se jedná o další vývojový stupeň muže,“ říká Dan Peres, šéfredaktor amerického časopisu pro muže Details.



KDO JE METROSEXUÁL?

Mladý muž, který má dost peněz na utrácení, který žije poblíž nebo v metropoli, protože tam má k dispozici nejlepší obchody, kluby, fitness centra či salony. Může být homosexuál, heterosexuál nebo bisexuál, ale to není důležité, protože má nejradši sám sebe jako objekt svého obdivu. Vyskytuje se obzvlášť v některých profesích, jako například v modelingu, mezi číšníky, v médiích, v pop kultuře, a také ve sportu.



(Definice podle zakladatele termínu metrosexuál, britského spisovatele Marka Simpsona, jak ji uveřejnil internetový deník Salon.com 22. července 2002.)



SLAVNÍ METROSEXUÁLOVÉ

Brad Pitt

herec

Americký filmový herec si místo mezi metrosexuály vysloužil díky své zálibě v oblékání a v procházení se nahý ve svém domě. Ve filmu Fight Club hraje sice drsňáka neboli opak metrosexuála, ve skutečnosti však dává velice na odiv své vypracované, hladce vyleštěné a vyholené tělo.

Robbie Williams

zpěvák

Když britský hudební kanál MTV navštívil jeho dům v Los Angeles, obsah skříní daleko překonal třeba i hlavní hrdinku seriálu Sex ve městě. „Co k tomu mám dodat, jsem obětí módy,“ řekl slavný zpěvák. Robbie si také barví vlasy, aby se náhodou neobjevily nějaké předčasné šediny, a neustále bojuje o udržení své váhy.

Ian Thorpe

plavec

Poté, co celá Austrálie spekulovala o homosexualitě svého rodáka, světového plaveckého rekordmana, se Thorpe rozhodl promluvit. Řekl, že ho sice nepřitahují muži, ale že není onen typický australský chlap typu krokodýla Dundeeho. „Jsem prostě trochu jiný,“ řekl Thorpe rozhlasové stanici ABC.

Tom Cruise

herec

Hollywoodská hvězda se už léta brání narčení z homosexuality. Spekulace se ještě zvýraznily po jeho skvěle zvládnuté roli zženštilého upíra Lestata ve filmu Rozhovor s upírem. V každém případě zůstává sexuálním symbolem jak pro muže, tak pro ženy, což bývá považováno za jeden z příznaků metrosexuála.



Římané si libovali v péči o tělo

Muži, kteří s mimořádnou pozorností dbají o své tělo a fyzickou krásu, nejsou ničím novým pod sluncem. „Všechno už tu bylo,“ říká historička Pavla Vošahlíková. V dobách utváření společností a formování říší muži nemívali moc času a myšlenek na péči o svůj vzhled a osobní hygienu. „Podstatně více se sobě věnují v časech, kdy je společnost konsolidovaná,“ tvrdí Pavla Vošahlíková.



Ohlédneme-li se hodně daleko do historie, pak evropským vrcholem péče o tělo bylo období Římanů. V jejich císařské době, od prvního do čtvrtého až pátého století našeho letopočtu, si římští muži libovali v životních radostech. Mnozí se chovali až změkčile. Však jim také doboví mravokárci vyčítali zženštilost. Je pravda, že v péči o tělo si římská mužská elita nijak nezadala s marnivými ženami. Například pravidelné koupání, stříhání vlasů, pedikúra či odstraňování chloupků se pro Římany staly naprostou samozřejmostí. Taková míra péče o osobní hygienu pak na dlouhá staletí nenašla v Evropě konkurenci. Ačkoliv muži v následujících historických etapách mnohdy dbali na módu v oblékání a zdobili se šperky stejně pozorně jako ženy, s hygienou měla obě pohlaví potíže. Ještě v devatenáctém století si sice pánové hodiny natáčeli a voskovali kníry, ale každodenní či alespoň týdenní koupání většina lidí neznala. „Podle tehdejších názorů by voda při častém mytí mohla spíše uškodit,“ říká historička Vošahlíková. Hluboký pokles úrovně péče o tělo trval až do začátku dvacátého století. Výrazný posun k lepšímu nastal až po první světové válce. „Teprve pak začalo být každodenní mytí považováno za normální součást hygieny,“ dodává Pavla Vošahlíková. (pac)



Jste metrosexuál?

TEST

1. Která celebrita nejvíc odpovídá vašemu stylu?

a) Fotbalová hvězda a módní nadšenec David Beckham.

b) Mužný typ Ben Affleck.

c) Drsňák Johnny Depp.



2. Jak si představujete ideální páteční večer?

a) Popíjet jahodové koktejly v nejnovějším baru.

b) Hrát videohry s partou kamarádů.

c) Sedět na pivu v oblíbené hospodě v sousedství.



3. Jak si stříháte vlasy?

a) U stejného holiče, ke kterému chodím už dvacet let.

b) Stříhání vlasů? Co to je?

c) Nechám si dělat vlasy jedině u Jacquesa v drahém salonu.



4. Jaké nosíte oblečení?

a) Jenom značky nejlepších designérů.

b) Cokoliv, co je vyprané a cítím se v tom dobře.

c)To, co odpovídá situaci, ale nemusí to nutně být známá značka.



5. Pravda, nebo lež? Používám kosmetické přípravky své přítelkyně nebo manželky.

a) Pravda.

b) Lež.



6. Byl jste někdy na manikúře?

a) Samozřejmě, chodím nejméně jednou týdně.

b) Jednou jsem tam zašel, ale nikomu to neříkejte.

c) Děláte si legraci? Tam chodí jen ženské.



7. Nakupování je:

a) To, co vyhledávám.

b) Něco, co dělám jen o víkendech.

c) Něco, čeho se nejvíc obávám.



8. Jak dlouho vám trvá se ráno připravit?

a) Nejméně hodinu. Ale to nepočítám sprchu.

b) Minutku. Jen se vybatolím z postele a jsem hotov.

c) 10 až 20 minut.



VYHODNOCENÍ 1. a-3, b-2, c-1 2. a-3, b-1, c-2 3. a-2, b-1, c-3 4. a-3, b-1, c-2 5. a-3, b-1 6. a-3, b-2, c-1 7. a-3, b-2, c-1 8. a-3, b-1, c-2



8-12 bodů

Jste typ, kterého módní oblečení nebo drahá kosmetická péče vůbec nezajímá.

Možná, že se bojíte nakupovat módní oblečení a myslíte si, že to není dost mužné.



13-18 bodů

I když máte nějaký smysl pro módu, tak to nikdy moc nepřeháníte. Je pro vás sice důležité o sebe pečovat, ale není to vaše priorita.



19-24 bodů

Asi jste metrosexuál.

Zdroj: ABC news