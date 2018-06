Zraněný Sámer Issa: policejní vůz mu přejel nohu

Incident se stal v noci z pátku na sobotu, noha to naštěstí odnesla jen pohmožděním. Sámer ovšem nechce domyslet, co by se stalo, kdyby ho v poslední chvíli nestrhl zpět kamarád.

"Jel jsem se po vydařeném vystoupení trochu pobavit s kamarády do jednoho pražského klubu na Praze 7. Taxíkem jsme dojeli před klub, otevřel jsem dveře, vystupuju a najednou se kolem řítí policejní auto. Pod kolem mi zůstala noha, mám ji přejetou v nártu, ale naštěstí nemám nic zlomeného. Kdyby mě ale kamarád v poslední chvíli nestrhl, mohlo to odnést koleno a já třeba nemusel už nikdy chodit a co víc, tancovat. To je pro mě hrozně smutný, je mi čtyřiadvacet a život mám před sebou. Navíc si ho bez tancování nedovedu vůbec představit. Jsem z toho hodně špatný."

Zpěváka mrzí chování mužů zákona, kteří mají hlavně pomáhat a chránit. V tomhle případě to prý opravdu ani na jedno ani na druhé nevypadalo.

"Přiznávám, že jsem impulsivní člověk, ale v tuhle chvíli jsem byl tak v šoku, že jsem vůbec impulsivně nezareagoval a příčinu k tomu jejich hrubému chování jsem v žádném případě nedal. Čekal jsem, že si řekneme, že to je oboustranné, že se mě zeptají, jak jsem na tom, ale to jsem se mýlil," vysvětluje.

"Seřvali mě, kam čumím a v pohodě a klidu hned odjeli. Mám pocit, že to bylo osobní a že když mě viděli a poznali, chtěli možná, abych se jen zalekl a čekali, že uskočím. Já to ale odnesl přejetou nohou. Každopádně to jen tak nenechám, podám podnět na šetření na inspekci ministerstva vnitra. Ta hlídka bude určitě snadno vypátrána, před klubem je kamerový systém a veškerý pohyb na ulici je zaznamenán. Navíc mám svědky, byla se mnou kromě kamaráda i Pavla Dubná," líčí dál Sámer.

Zpěvák přijde díky úrazu také o finance, naplánováno má totiž spoustu vystoupení. Přestože by měl ležet tak týden v klidu na lůžku, učí se chodit o berlích. Už druhý den totiž musel vyrazit na charitativní akci. "Slíbil jsem, že přijdu na charitativní koncert Život pro Haiti a řekl jsem si, že tohle mě nezastaví, že budu jen sedět a poslouchat příjemnou hudbu a udělám navíc něco pro dobrou věc. Chůze o berlích mi ale ještě dělá problém, po schodech je to třeba pořádná dřina," přiznává Issa.

Zpěvák navíc přišel o vlasy, to ovšem už svou vlastní vinou. "Vsadil jsem se s bráchou o to, kdo má pravdu v takové jedné věci, byla to hloupost. Prohrál jsem a musel jsem dohola," uzavírá.