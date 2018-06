Zraněná Kuchařová usiluje o Gotta, chce ho na koncert

"Příští týden odlétám pracovně do New Yorku, kde budeme 12. září pořádat velkou akci pod záštitou mojí nadace Krása pomoci. Konat se tam bude mimo jiné přehlídka Liběny Rochové a mladých návrhářů. Přijde spousta Čechů, a protože je konec fashion weeků, tedy prestižní čas, očekávám, že dorazí i dost významných lidí z oblasti módního průmyslu. Ráda bych, aby se přišel podívat i Karel Gott, který má mít den po nás v New Yorku koncert. Zatím není jeho účast jistá, i když mu slibuju, že od něj nebudu opravdu nic chtít a že se může přijít jen bavit," řekla iDNES.cz Kuchařová.

Finalistky Miss ČR s Taťánou Kuchařovou a Zuzanou Jandovou

Kráska se po prázdninách, které byly podle jejích slov kouzelné, protože si je užívala především s rodinou ve svém rodném kraji, objevila odpočatá a usměvavá na zahradní slavnosti s finalistkami Miss České republiky 2009. Málokdo tušil, že pod přiléhavými dlouhými šaty skrývá bandáž. Při tenise si totiž vykloubila koleno.

"Problémy s vazy mám už od svých patnácti let, to jsem si koleno poškodila poprvé na lyžích. Od té doby mě občas zlobí a musím o to víc zpevňovat a posilovat. Odřekla jsem nějaké focení, ale tady jsem chybět nemohla." A nechyběl ani její přítel Milan Richter, radní Prahy 1, který má plnou hlavu starostí kolem voleb.

Coby prezidentka soutěže se Taťána Kuchařová zúčastnila i hlasování o Miss Garden party, které díky nejlepšímu předvádění modelu i ukázkovému stolování vyhrála Hana Věrná. Party v krásné zahradě luxusního hotelu Kempinski moderoval Jan Čenský a nechyběli na něm porotci soutěže Milada Karasová, Miloslav Zapletal, Jiří Adamec, Ladislav Špaček či Jan Měšťák a ani úřadující Miss ČR Zuzana Jandová.

Finále soutěže se uskuteční 24. října v Praze a její prezidentka už teď slibuje velmi zajímavou podívanou. "Show, kterou bude uvádět Česká televize, určitě překvapí. Bude nabitá novinkami, omlazená, efektní a plná nových věcí," uzavírá Kuchařová.