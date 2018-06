Zralé ženy vede prezidentka s dokonalými mírami 92-62-92

Pravidla zbrusu nové soutěže, v níž mají šanci prosadit se zralé ženy libovolných rozměrů a tvarů, bohužel hovoří jasně: ve finále se utká deset soutěžících, dvě další se ujmou role náhradnic.

Do osudného večera, který uzavřel čtrnáctidenní soustředění všech dvanácti vybraných žen na Kanárských ostrovech, se nevědělo, která z nich dostane symbolického Černého Petra. Sčítání bodů osmi porotců nakonec ukázalo na sedmadvacetiletou Petru Slepičkovou a čtyřiatřicetiletou Ditu Kalábovou. Nejlépe si podle porotců zatím vede sedmatřicetiletá Renáta Mušková, druhá je třicetiletá Renáta Filipová a třetí o rok starší Lada Dubanská.

Slon z porcelánu

Prezidentka soutěže Iva Crkalová zažila podobné pocity před jedenácti lety. Tehdy se totiž zúčastnila soutěže Miss ČR. Ve finále byla například s Ivou Kubelkovou nebo Petrou Minářovou, která se stala Miss ČR 1996. Na pódiu slzy udržela, spustila je, až když v zákulisí potkala svoji maminku.

"Potkala jsem mámu, ta mě objala a já brečela jak želva. Byla to ale dobrá zkušenost, zvlášť pro mě coby holčinu, na kterou sedí pohádka o ošklivém káčátku. Byly jsme čtyři sestry a co jsme chtěly, to jsme musely dokázat samy. Já to vzala přes studia, učení mi šlo snadno. Proplula jsem jazykovým gymnáziem, kde jsem se seznámila s přítelem. Právě on mě přihlásil do soutěže. Bylo mi sedmnáct a už tehdy jsem byla takový slon z porcelánu, měřila jsem 183 centimetrů," říká s úsměvem Crkalová.

S Klírem do New Yorku

Dnes se osmadvacetiletá organizátorka rozličných akcí, která si prošla profesemi jako produkční či bookerka, může pyšnit mírami lepšími, než jaké měla v sedmnácti: 92-62-92. K modelingu, jemuž se jeden čas věnovala a na molu se potkávala často se stejně vysokou Pavlínou Baburkovou, se občas ještě vrací. Spolupracuje s módním návrhářem Josefem Klírem. Momentálně vedle prezidentování připravuje Klírovu velkou přehlídku 31. října a příští rok se vypraví předvést jeho modely v českém centru v New Yorku.

Na spolupráci s Pretty Woman ji oslovil před rokem autor námětu a pódiový režisér Martin Jansa. Kývla nejen na funkci prezidentky, ale také organizátorky. Nový projekt ji naplňuje. "Strašně se v něm nacházím. Jako ženská, která má za sebou léta neustálého hodnocení svého vzhledu a soubojů se sebevědomím, jsem ráda, že vznikla soutěž zaměřená na zralou dospělou ženskou krásu. Ženy mohou být půvabné bez omezení věku. Jejich zkušenost a to, co v životě zažily, jim září z očí a propůjčuje charisma a osobnost. Líbí se mi, že nejsou prázdné. Pretty Woman je zkrátka moudrá, ženská, mateřská a plná života. Prostě svá," uzavírá Crkalová.

Finále soutěže se uskuteční 29. listopadu na pražském výstavišti v Letňanech. O vítězce rozhodnou v přímém přenosu České televize diváci.