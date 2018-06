Zprávy z tisku

Pražské noviny Národní politika zařadily na titulní stranu úvodník o trestu smrti. Druhého ledna byla totiž ve Vídni oběšena Julianna Humlová za to, že týrala své dítě. "Lze očekávati, že trest smrti, ač před prahem nového století byla jemu podrobena žena, neodolá ani u nás kulturnímu pokroku a novodobým názorům právním," píše se v úvodníku.Praha - Restauratér Zelenka vypověděl nájem v restauraci na Žofíně dva dny poté, co se oslavy nového letopočtu změnily v tomto zařízení na rakousko-českou bitku. Kapela 73. armádního pluku odmítla totiž o půlnoci zahrát hostům Kde domov můj a Hej Slované a opustila sál. Jakým způsobem - v tom se informace rozcházejí. Zatímco Češi prohlašují, že byli oficíři vyneseni ze dveří, vojáci tvrdí, že odešli sami a po svých. Jejich vojenská čest jim nedovolila déle setrvat v tak protistátně naladěné společnosti.Kapské Město - Na jihoafrické frontě vítězí momentálně vojáci republiky Transvaal a Oranžského svobodného státu, jež odmítly uznat nadvládu britské koruny. Válka, kterou vedli Britové především za účelem ovládnutí jihoafrických diamantových dolů, vyvrcholí v roce 1902 partyzánskou válkou. Angličané neváhají použít taktiku spálené země. V internačních táborech zemře na 20 000 Búrů, většinou žen a dětí.KONEC SVĚTA?Moskva, Petrohrad - Rusko se připravuje na pravoslavné Vánoce. Na vesnicích se mužici už vzpamatovali z konce světa, který jasnovidci předpověděli na 25. listopad nebo 25. prosinec roku 1899. "V mnohých vesnicích spěchali všichni nejprve se vykoupat do parní lázně, potom se zpovídali, přijímali, oblékali čistá roucha a ulehli na lože. Vodky se nikdo ani nedotknul, aby ji andělé na onom světě z něho necítili... Jaká však radost nazejtří! Z radosti, že jsou dále na hříšném světě, zapíjeli to do aleluja."Praha - Zvýšení cen uhlí uprostřed zimy považují občané za výsledek libovůle velkoobchodníků. Úderem 1. 1. 1900 podražily také pošty. Zavedly nové haléřové známky, ale přitom nezajistily dostatečné zásoby. A tak občané museli stát dlouhé fronty, jestliže chtěli poslat svým přátelům a známým novoroční pozdravení s datem 1. 1. 1900.Petrohrad, Londýn - Na militantní novoroční projev německého císaře Viléma reaguje ruský car klidně. Soudí, že Vilémovy hrozby jsou namířeny proti Anglii. Londýnské noviny Daily Telegraph vyvozují z Vilémovy řeči, že také Anglie musí pečovat o rozmnožení své branné moci, a to jen ku "prospěchu míru".Aktualitou dne byla v MF DNES reportáž z Ruska, které se právě vzpamatovávalo z novoročních bujarých oslav. A také z šoku, který Rusům přivodil prezident Boris Jelcin, když nečekaně poslední den minulého roku odstoupil.Počítačový problém s nulami v letopočtu se ani v první pracovní den roku masově nijak zásadně neprojevil.Frýdek-Místek - Zato skutečným kolapsem pro čtyřtisícové město byl požár v digitální ústředně, který vyřadil z provozu všechny telefony.Dillí - Indický premiér Atal Bihárí Vádžpéjí obvinil Pákistán, že je odpovědný za nedávný únos indického airbusu. Výměnou za osvobození téměř 160 cestujících indická vláda propustila z vězení tři kašmírské radikály.Praha - Na 1200 policistů a okolo 200 strážníků se snažilo udržet pořádek při silvestrovských oslavách. Výsledek? V hlavním městě vypuklo za noc devatenáct požárů, bylo rozbito deset výkladních skříní, jedna tramvajová zastávka a čtyři lampy veřejného osvětlení.Moskva - Rusové zaznamenali významné úspěchy na jihu Čečenska i v bojích o Groznyj. To tvrdí oficiální armádní zdroje, zatímco Čečenci prohlašují, že Rusové utrpěli značné ztráty na lidských životech. Skutečný stav nelze ověřit z nezávislých zdrojů.Praha - O 80 haléřů je dražší od začátku roku známka na dopis a o korunu známka na pohled. Stouply ceny také dalších služeb pošty, stejně jako poplatky za telefon, teplo, nájemné, elektřinu a plyn, vodné a stočné.VIDĺM PLAMENY!Moskva - "Budou války, hodně potop a zemětřesení. I když se najde lék na AIDS, objeví se nové nemoci...," tvrdí moskevská cikánská vědma Natálie. Angelika Effová, původem ze Sibiře, vidí ve své křišťálové kouli, že Ameriku čeká velká katastrofa, zatímco Rusko obnoví v novém století své síly.