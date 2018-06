V mateřské škole Pastelka v Praze 4 se paní učitelka zeptala dětí, kde pracují jejich rodiče. Co se také dozvěděla?* Moje máma pracuje v Kotvě. A co tam prodává? (Po chvilce zamyšlení): No přece kotvy!* Moje máma provází cizince po Praze,takže je průvodčí.* Já bych chtěl být generálem, protože jsem nikdy generál nebyl.* Moje maminka chodí do práce a nic tam nepracuje.