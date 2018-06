Zprávař Fojta boural na kole, diváky pozdraví s rukou v sádře

"Sjížděl jsem kopec, bylo po dešti a předním kolem jsem si bohužel najel do nějakého žlábku, takže následovalo salto přes řídítka a dopad na zem," popsal nehodu Fojta, který si chtěl několik volných dní užít u rodičů aktivním odpočinkem. Z toho ale po včerejšku sešlo.

"Zlomil jsem si záprstní kůstku, trochu to teď bolí, ale dá se to vydržet. Horší bylo, když jsem si na dvakrát zlomil kotník," dodal. "Ta zemská přitažlivost je teď nějaká velká, celý život nic a za posledních pět let hned dva úrazy," přemítal už s úsměvem.

Na televizní obrazovce se moderátor Fojta objeví už v pondělí a diváci ho tak vedle moderátorky Světlany Zárubové uvidí se sádrou na ruce. "Nechal jsem si dát odlehčenou, abych se vešel do košile a obleku. Naštěstí se to povedlo, takže můžu bez problémů pracovat. Ukazovák a palec mi koukají, takže budu moct psát i na klávesnici," doplnil.

Roman Fojta je na Primě od loňského roku, kdy ve zprávách Primy nahradil moderátora Petra Tichého. Chvíli působil také na Rádiu Impuls, dříve v České televizi.