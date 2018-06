Zpráva o vlastní smrti Whitney zaskočila

"Whitney Houstonová není mrtvá. Tuhle zprávu popírám všemi způsoby, které jsou mi přístupny. Zároveň také dodávám, že zpěvačka je informací o svém skonu opravdu zaskočena a hodlá se co nejrychleji dopátrat pisálka, který něco tak hrůzného mohl vůbec vypustit do světa," dementoval informaci Tom Sinclair z hudebního vydavatelství, se kterým Whitney v současné době spolupracuje.



Zpráva o tom, že se černošská zpěvačka a herečka předávkovala a po neúspěšných pokusech o oživení zemřela, se objevila na internetu minulý týden. Uvedla to ve svém zpravodajství mimo jiné také televizní stanice ABC.



Hned po odvysílání ale informaci dementovala zpěvaččina tisková mluvčí Laura Swansonová. Označila ji za naprosto smyšlenou a nepravdivou. "Právě jsem se vrátila z kanceláří Arista Records, kde jsem měla schůzku s prezidentem společnosti a samotnou Whitney. Oba jsou z plané zprávy velmi znechuceni," řekla Swansonová.



Populární americká hvězda Whitney Houstonová, která si odseděla loni v červnu krátký trest za držení marihuany, vystoupila začátkem září na první ze dvou výročních koncertů Michaela Jacksona v newyorské Madison Square Garden. Ten zde oslavoval třicet let strávených v šoubyznysu. Whitney zde zazpívala úvodní písničku Wanna Be Startin' Somethin'. Mnoho diváků si tenkrát všimlo jejích nevyrovnaných pohybů, pohublého těla a nezdravé vizáže, kterou nespravil ani make-up.



Whitney se ale již nemohla z časových důvodů zúčastnit dalšího plánovaného vystoupení na druhém Michaelově koncertu o týden později. Určité zdroje vzápětí začaly spekulovat, že s ní není něco v pořádku. A když se od té doby neukázala ani jednou na veřejnosti, bylo některým vše jasné. Zpěvačka již není...



Zatímco Amerika a celý svět jsou šokovány zprávami o teroristických útocích na newyorské Světové obchodní centrum a washingtonský Pentagon, hudební společnost Arista hodlá narychlo pustit do rádií nový remix Whitneyina hitu, jehož název by se dal volně přeložit jako Hvězdami posetý prapor. Vydavatelství tak chce alespoň touhle cestou vyjádřit soustrast a soucítění se všemi obětmi útoků a s lidmi, kteří se podílejí na záchranářských akcích.









