Zpovídali jste ExTrosečníka Norberta

Modrý kmen zachumlaný do moskytiér si užil klidnou noc. Krabi se konečně naučili spát i v přítomnosti všudypřítomných písečných blech. "Tričko na hlavu, ruce do sárongu a schovat se celá do moskytiéry," vysvětluje taktiku boje s krvelačným hmyzem čtyřiatřicetiletá Ingrid.

Modří konečně oškubali Červené

Trosečníky čekalo toho dne velké překvapení, a proto dostali pozvánku na souboj brzy ráno. Oba kmeny se sešly k souboji o škubání slepice na čas. Proti sobě se postavili za Modré Otto a za Červené Vlaďka.

Zápas dopadl nerozhodně. Moderátor Marek Vašut proto zadal druhý úkol. Uhodnout váhu obou slepic, avšak ne v kilogramech, ale v amerických librách.

Vyhrává ten kmen, jehož odhad bude přesnější. Z pořádné večeře se nakonec mohl radovat Severní kmen. Jejich tip byl o jedno setinu libry blíže ke skutečnému výsledku 3,8 libry. Trosečníci nasedli na lodě a vydali se zpět na ostrovy. Ale ne na své.

Výměna ostrovů

Štáb je nečekaně vyslal obráceně. Červené na Gibraleon a Modré na Plantanéras. Přišli tak o veškeré své věci, které zanechali před soutěží na svých ostrovech.



"Bylo to naprosto šokující, projeli jsme kolem našeho ostrova a viděli, že tam někdo vysedá. Divili jsme se, co se to děje," svěřuje se s prvními pocity student ekonomie Lukáš a dodává, že výměnou jejich kmen jedině získal. "Jídla je tu hodně. Pro nás je to super. Ale pro Jižní kmen to musí být strašné."

A nebyl daleko od pravdy. Ještěrky se po vylodění hodně divili. První dojem nebyl nejlepší. Přesto se Ráca snažil vylepšit všem náladu: "Tvařme se radostně, jsme na ostrově někoho jiného!"



"Co uděláme nejdříve? Probereme potraviny," prohlásil rozhodně pětašedesátiletý Bert a po chvilce již všichni seděli nad kotlíkem plném upečených krabů, které doma zanechali Modří.



Trosečníci z obou kmenů nakonec usínají s plným žaludkem. Spokojený je ale pouze kmen Severní, který si výměnu ostrovů zatím užívá.

Ještěrkám se nový domov nezamlouvá. A nálada se jim přes noc ještě zhoršila. Všichni jsou nervózní. Díky silnému dešti byli celou noc vzhůru a vůbec nespali. Výměna ostrovů nahrávala do karet Modrým. Noc na Plantanéras si užili, měli všeho dostatek a navíc se pořádně nadlábli vyhrané slepice.

Boj o imunitu a Norberta

Oba kmeny se přivítaly dost nevraživě. Nálada před soubojem byla tedy správně bojovná. Úkolem obou týmů bylo vyhrabat sedm lebek pirátů a umístit je na sedm kůlů. Ale tak jednoduché to nebylo.



Marek souboj odstartoval. Jeho průběh byl vcelku vyrovnaný, jako první nasadila lebku na kůl Hanka, Iveta však vzápětí vždy dorovnala až do stavu 5:5.



Potom jí jedna lebka spadla a Hanka mohutně zafinišovala. Souboj nakonec skončil 7:5 pro Červené. Symbol Imunity si však paradoxně dostal na ostrov Krabů, který teď Ještěrky obývají.



Ke Kmenové radě zasedli Modří už po čtvrté. A v plné sestavě. Norbert, který strávil odpoledne v nemocnici, dokonce vtipkoval. Marek ho však sjel, že to byla hrozná nezodpovědnost! Co se stalo?



Pražák Norbert měl pocit, že po dvou týdnech už mu zrovna dvakrát nevoní z pusy. Před odchodem na souboj o Imunitu sežvýkal listí keře, jednoho z nejjedovatějších na ostrově.



Začalo mu být zle a skončil v nemocnici. "Mně nějak došlo, že po těch dvanácti dnech mi už nějak moc nevoní z pusy, tak mě napadlo, že bych to moh přebít požvejkáním nějakého listu, ale bohužel jsem si vybral rostlinu, která je úplně napěchovaná atropinem, takže mi to neudělalo úplně dobře," popisuje své podivné jednání majitel eventové agentury.



Měl štěstí, kdyby býval listí spolkl, mohl zemřít. Norbert sice přežil otravu jedovatou rostlinou, ale nakonec se mu stala osudnou Kmenová rada, kde získal maximum hlasů a jeho pobyt v soutěži definitivně skončil. Rozloučil se s ostatními jen lehkým mávnutím a zmizel ve tmě. Modří tak zůstali ve čtyřech.