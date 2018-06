Zpovídali jste exBarmany Pavla Novotného a Flaryho

Odpovědi Flaryho ZDE

"Určitým způsobem je mi to líto, ale když bych měl vypadnout, myslím si, že byl ten nejlepší čas. Čtvrté, třetí i druhé místo je daleko horší," napsal čtenářům Flary, který se už jednou z Horkého křesla vrátil a byl tak považován za možného vítěze.

Se svým vyřazením je smířený i další velký hráč Pavel. "Čekal jsem, že s Flarym vypadnu. Na někoho ze zbytku bych možná měl...," odpověděl syn baviče Petra Novotného.

Zatímco Flaryho nyní čeká škola a dál by chtěl pokračovat v moderování, Pavel zvažuje několik pracovních nabídek, které prý dostal už před svou účastí v Baru. "Mám šílený práce, kterou jsem tu nechal rozdělanou, musím se učit na zkoušky do školy, mám ještě nějaké povinnosti skrze Bar, zvažuji několik pracovních nabídek a chystám se do Indie. Ale hlavně se potřebuju pořádně vyspat. Tím začnu," vyjmenovává.

Mediální slávu Flary ani Pavel využít nehodlají. "Nepotřebuji být slavný za každou cenu. Jak jsem na tom teď, mi úplně vyhovuje. Chci být šťastný v tom, co dělám, určitě tedy i úspěšný a mít fajn rodinu," uvedl v on-line rozhovoru Flary. "Nějaké extra cíle si nevytyčuji, nějakou konkrétní ideou posedlý nejsem. Na živobití si vydělat dokážu, daně platím, nestěžuju si. Když to tak bude dál, budu rád, nejsem typ, co se bezhlavě honí za mamonem," uzavírá Pavel.