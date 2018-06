Zpovídá se moderátor Jakub Železný

Auto: Jakým jezdíte automobilem?

Audi A4.



Barva: Jakou barvu máte nejraději?

Různé, na autě černou, oblečení se mi líbí třeba i červené.



Cestování: Kam byste jel na životní cestu?

Po životní cestě občas klopýtám. Ale jestli je tím míněna vysněná cesta, tak bych rád pořádně procestoval Blízký východ. A Jižní Amerika by také nebyla k zahození.



E-mail: Používáte e-mail, kolikrát za den?

Ano, v létě zhruba jednou za dva dny, jinak dvakrát až třikrát denně.



Film: Který jste viděl naposledy?

To se stydím říct, byla to oddechovka, šel jsem s přáteli, byl jsem k tomu trošku donucen. Hrůza.



Gastronomie: Máte oblíbenou kuchyni?

Mám rád něco z čínské, něco z francouzské. Pokud je českou míněna ta knedlíková, tak tu nemusím.



Historie: Která událost z historie vás zaujala?

Zajímá mě 20. století: druhá světová válka, studená válka, československé události 1968.



CHarakter: Co je nejdůležitější u člověka?

Napadají mě tři vlastnosti: férovost, svobodomyslnost, respekt ke druhému.



Ideál: Jaký by měl být ideální partner?

Ideální partnerka, obávám se, neexistuje. A kdo si myslí něco jiného, je buď nejšťastnější člověk na světě, nebo zaslepený snílek. Nebo obojí, to se nevylučuje.



Jídlo: Jaké je vaše oblíbené jídlo?

Úplně nejvíc klasický český bramborák. Hodně majoránky i česneku.



Kniha: Vaše nejoblíbenější kniha?

Z české literatury: Ota Pavel: Fialový poustevník (Jak jsem potkal ryby + Smrt krásných srnců), ze zahraniční George Orwell: Farma zvířat.



Láska: Kdy jste prožil první lásku?

Tu úplně první? V šesti letech, její dědeček byl signatář zvacího dopisu z roku 1968 a iniciátor vzniku nelegální dělnické vlády. Inu, láska si nevybírá.



Mobil: Máte mobil a používáte jej často?

Mám dva a používám je často. Občas i ke své škodě.



Národ: Který národ je vám sympatický?

Netroufnu si zobecňovat. Ve všech národech, jejichž příslušníky jsem poznal, jsou lidé skvělí i takoví, kteří nestojí ani za zmínku. Včetně toho v závorce, myslím.



Objev: Co považujete za největší objev historie?

Z dávné historie kolo a oheň. Z té nedávné mobilní telefon a internet. Je však pravda, že ty největší objevy člověk učiní většinou ve své bezprostřední blízkosti. Nebo dokonce sám v sobě.



Práce: Je nějaká práce, která vás nebaví?

Ta, která mi nejde, takže hlavně ty manuální. I když jsem se jimi také živil. Nutno dodat, že ne zvlášť dobře.



Rádio: Kterou rozhlasovou stanici posloucháte?

Český rozhlas 1 - Radiožurnál. Když někde pracujete deset a půl roku, nemůžete jinak.



Spisovatel: Vaše oblíbená spisovatelka či spisovatel?

Z naší literatury to jsou Ota Pavel, Pavel Kohout, dále básníci Jaroslav Seifert nebo František Halas. Ze zahraniční literatury pak například Graham Greene, Isaac Bashevis Singer, John Steinbeck a mnoho jiných.



Televize: Na co se díváte v televizi?

Na zpravodajství a publicistiku, na dobré filmy, pokud je některá z televizí vysílá.



Učitel: Měl jste oblíbeného učitele a kde?

Ti nejlepší byli na Gymnáziu Na Zatlance: Maruška Feuersteinová (třídní a ruština), Petr Husar (matematika), Ruda Vévoda (čeština). Ale bylo jich i víc, abych ostatním nekřivdil.



Vlasy: Jaké vlasy či účes se vám líbí?

To je mi dost jedno.



Zpěv: Váš oblíbený zpěvák či zpěvačka?

Těch je hodně: Beatles, Pink Floyd, Phil Collins, Sting, George Michael, Frank Sinatra a řada dalších. Z domácích jsem vždy uznával profesionalitu Karla Gotta.



Jakub Železný na večírku Asociace producentů v audiovizi.