Zpovídá se Michal Horáček

Michal Horáček.

Zeleným Jaguarem XJ12, v zimě jeepem Mercedes.V kartách to vždy byly kule.Do buddhistického kláštera v Japonsku. Tam bych mlčel a myslel si na svoje. Všichni kolem by také mlčeli. Přál bych si, aby taková zkušenost obsáhla aspoň půl roku.Ten, ve kterém už osm let bydlíme v půvabné Roudnici nad Labem. Mlčky v něm bydlí deset tisíc knih a čerstvé květy v péči mé ženy. Buddhistický klášter to sice není, ale jinak jediné místo, kde si sem tam můžu myslet na svoje.Ano, aspoň jednou denně. Odpovídám na všechny vzkazy, které dostanu. Věřím, že v blízké budoucnosti mi budete moci napsat na www.buddhistickyklaster.jap.Pupendo a Moulin Rouge. Rád bych ještě aspoň jednou viděl maďarský snímek Az ötödik pescét někdy ze 70. let.Italská a thajská - zejména v případě, že se podávají ryby.Obecně evropský středověk a japonské období Válčících států, z konkrétních událostí mě zaujalo dnešní ráno, kdy jsem se opět probudil a byl schopen vstát.Být sám sebou. Ne někým jiným.Co se tím myslí? Nehmotný vzor, sídlící v říši idejí? Preferuji hmotné lidi. Hmota na správných místech je vždy zajímavá.Humr thermidor. A jablko utržené ze stromu. Ve vězení mi chutnal suchý chleba.Bible a Medvídek Pú.V patnácti a půl.Ano. Bohužel ano.Thajci a Italové. Mám rád taky Slováky.Náboženství a umění. Hodně dobrý je saxofon.Práce jako matka pokroku. Na práci věřím, na pokrok ne.Miloval jsem Rádio Tirana. Když jsem se probudil a podařilo se mi vstát, poslouchal jsem jeho zdařilé relace, plné básnivé fantazie. Začínaly o šesté ráno. Od zrušení RT je těžké mě zaujmout. Možná i proto, že jsem rádio přestal zapínat.Márquez, Borges, Eco, Vančura, Pratchett, Peroutka; z básníků Sandburg, Seifert, Cohen. Jméno autora komentářů Rádia Tirana mi bohužel uniklo.Na zprávy. Nejraději na tenis, u toho se dá vypnout zvuk.Pana Čermáka, který mě na základní škole učil češtinu a seznámil s poezií. Z univerzity pány Hejdánka, Kratochvíla a Budila. Málokdo mi toho v životě dal tolik, a zadarmo. Buddhistický guru asi vyjde dráž.Všechny účesy mé ženy.Leonard Cohen, Petr Hapka, František Segrado a má dcera Ruth.