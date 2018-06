Zpovídá se Marta Železná - Davouze

Auto: Jakým jezdíte automobilem?

Golfem jménem Eda.



Barva: Jakou barvu máte nejraději?

U auta zelenou, jinak asi modrou.



Cestování: Kam byste jela na životní cestu?

Na Nový Zéland.



Dům: Jaký je váš vysněný dům?

Ten, co mám. Romantický.



E -mail: Používáte e-mail, kolikrát za den?

Ano, dvakrát týdně.



Film: Který jste viděla naposledy?

Pupendo.



Gastronomie: Máte oblíbenou kuchyni?

Ne. Vždy záleží na přípravě.



Historie: Která událost z historie vás zaujala?

Jsem historička, takže všechny. (Je to poměrně nešikovně formulovaná otázka.)



Charakter: Co je nejdůležitější u člověka?

Upřímnost.



Ideál: Jaký by měl být ideální partner?

Skvělý milenec a věrný kamarád.



Jídlo: Jaké je vaše oblíbené jídlo?

Chutná mi všechno kromě sladkostí.



Kniha: Vaše nejoblíbenější kniha?

Starý zákon.



Láska: Kdy jste prožila první lásku?

V patnácti letech.



Mobil: Máte mobil a používáte jej často?

Ano.



Národ: Který národ je vám sympatický?

Jsem kosmopolita.



Objev: Co považujete za největší objev historie?

Kolo.



Práce: Je nějaká práce, která vás nebaví?

Žehlení.



Rádio: Kterou rozhlasovou stanici posloucháte?

Francouzské rádio Nostalgie.

Spisovatel: Vaše oblíbená spisovatelka či spisovatel?

David Herbert Lawrence.



Televize: Na co se díváte v televizi?

Na zprávy a na detektivky.



Učitel: Měla jste oblíbeného učitele a kde?

Především moji učitelku fyziky v sedmé třídě v Kyjích u Prahy.



Vlasy: Jaké vlasy či účes se vám líbí?

Zdravé a zajímavě upravené.



Zpěv: Váš oblíbený zpěvák či zpěvačka?

Joe Cocker.