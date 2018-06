Zpověď Jana Vodňanského

Auto: Jakým jezdíte automobilem?

Podle toho, kdo mě sveze. Sám tuto vymoženost nevlastním.

Barva: Jakou barvu máte nejraději?

Zelenou… pastvu pro oči.

Cestování: Kam byste jel na životní cestu?

Já bych rád ukázal své krásné mladé ženě Ivance má nejoblíbenější města: v Paříži a Lisabonu už jsme spolu byli, takže zbývá ještě New York, San Francisco, Vancouver a New Orleans… No a pak taky Latinská Amerika, tam jsem dosud ani já nebyl. Zkrátka chtělo by to dva roky prázdnin a vrátit se domů přes Austrálii a Nový Zéland.

Dům: Jaký je váš vysněný dům?

Taková rozlehlá hacienda s výhledem na Tichý oceán. Blízko San Diega, jaké známe ze seriálu Colombo (ale bez těch mrtvol v bazénu pokud možno).

E-mail: Používáte e-mail, kolikrát za den?

To se dá těžko zprůměrovat. Když jsem na zájezdových šňůrách, tak dost málo, v Praze zas odpovídám na nahromaděnou poštu, třebas dvacet i více zpráv.

Film: Jaký jste viděl naposledy?

Byla to Nuda v Brně, ale vůbec jsme se nenudili.

Gastronomie: Máte oblíbenou kuchyni?

Asi vede francouzská, z japonské některé prvky suši. V přímořských zemích dary moří: krabi, lobstry a tygří krevety.

Historie: Která událost z historie vás zaujala?

Asi by to byla Francouzská revoluce 1789 a její vliv na vznik psychiatrie. Také o tom přednáším na svém autorském programu Aptudejt. Téma též literárně zpracovávám v připravované Vodňanského encyklopedie ptákovi.

Charakter: Co je nejdůležitější u člověka?

Vnitřní integrita a odvaha v tomto postoji vytrvat za všech okolností.

Ideál: Jaký by měl být ideální partner?

Takového mám. Tedy ne zrovna partnera, ale partnerku. Jmenuje se Ivanka… Je krásná, vtipná, elegantní, navíc má zcela unikátní smysl pro humor (i ten můj, a to už je co říci).

Jídlo: Jaké je vaše oblíbené jídlo?

Kromě zmíněných darů moří sdílíme s Ivanou zálibu v minutkách, jako je například kuře na mandlích a sherry (nejlépe v jejím originálním provedení). Z domácí kuchyně vedou kapustové karbanátky.

Kniha: Jaká je vaše nejoblíbenější kniha?

Asi čtvrtý svazek her Voskovce a Wericha (vydání 1957). Objevil jsem ji v šestnácti a nad žádnou jsem se od té doby tak nenasmál.

Láska: Kdy jste prožil první lásku?

To bylo ještě v minulém století, bylo mi 18 let.

Mobil: Máte mobil a používáte jej často?

Mám a používám.

Národ: Jaký národ je vám sympatický?

Francouzi, Američané, Angličané, Španělé. Z blízkých sousedů Poláci.

Objev: Co považujete za největší objev historie?

Divadlo.

Práce: Je nějaká práce, která vás nebaví?

Uklízení.

Rádio: Jakou rozhlasovou stanici posloucháte?

Vltavu a taky Svobodnou Evropu, ze soukromých nejčastěji rádio Classic.

Spisovatel: Jaký je váš oblíbený spisovatel?

Z našich Hašek, Voskovec a Werich, Karel Čapek. Z Rusů Tolstoj, Dostojevskij, Bunin. Z Francouzů Balzac, Hugo, Boris Vian. Z Angličanů Graham Green, poslední dobou John Le Cardo. Z Američanů by to bylo hodně, takže za všechny alespoň Faulkner, Scott Fitgerald, Saroyan, Hemingway, Kerouac. Určitě jsem na některé zapomněl a na dámy vůbec, takže v oboru poezie uvádím alespoň jednu: Marinu Cvetajevovou.

Televize: Na co se díváte v televizi?

Nejraději na kvalitní zahraniční tematické dokumenty a taky na klasické filmy, zejména na cykly mých oblíbených režisérů.

Učitel: Měl jste oblíbeného učitele a kde?

Koncem šedesátých let jsem už jako šestadvacetiletý inženýr začal v atmosféře pražského jara studovat filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Mezi mé nejoblíbenější osobnosti patřili profesoři: Jan Patočka, Milan Machovec a Karel Kosík.

Vlasy: Jaké vlasy či účes se vám líbí?

Jak na té či oné hlavěnce. Když to není křečovité, ale příjemně originelní, může to být i velmi pestré.

Zpěv: Váš oblíbený zpěvák či zpěvačka?

Hana Navarová a Tomáš Hanák z pražského divadla Sklep