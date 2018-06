Zpověď Jana Rosáka

Auto: Jakým jezdíte automobilem?

Velmi krátce se teď vozím vůbec prvním dieselovým vozidlem v mém životě, Superbem 1,9 TDi. Takže si krásně jezdím, ale pořád trnu, kdy do něj načepuji natural.



Barva: Jakou barvu máte nejraději?

Víte, že děláte stejnou chybu jako některé TV soutěže, které se ptají stejně: Jakou...? A správná odpověď pak může znít třeba i: Hezkou! Správně jste se měli zeptat: Kterou barvu? A já bych odpověděl, že je mi to celkem jedno...



Cestování: Kam byste jel na životní cestu?

Nedávno jsem viděl znovu starý film Cesta kolem světa za 80 dní. To by bylo něco, vydat se po stopách Philease Foga!



Dům: Jaký je váš vysněný dům?

Mně se většinou o domech nezdává, ale jeden takový se nám povedl i bez snění - Dům Káji Maříka v Mníšku.



E -mail: Používáte e-mail, kolikrát za den?

Používám jej hodně, většinou tak dvakrát denně, když prohlížím poštu. A pak pěkných pár minut likviduji spamy!



Film: Který jste viděl naposledy?

Filmy si většinou půjčuji v půjčovně, takový jsem lenoch. V kině jsem naposledy viděl Harryho Pottera.



Gastronomie: Máte oblíbenou kuchyni?

Když někam přijedu do ciziny, chci vždycky ochutnat, co tam vlastně místní lidé jedí. A nejvíc mi chutnalo asi v Řecku, pak v Japonsku a u babičky na Hané.



Historie: Která událost z historie vás zaujala?

Náš národ se mockrát neprojevil jako národ hrdinů. Asi proto mě z naší historie nejvíc vzrušuje osud atentátníků na Heydricha.



CHarakter: Co je nejdůležitější u člověka?

Spolehlivost a nesobeckost.



Ideál: Jaký by měl být ideální partner?

Ideální partner by jistě za chvilku nudil. Ideální je, když není docela ideální. A to je ta, co s ní žiju šťastně už 26 let.



Jídlo: Jaké je vaše oblíbené jídlo?

Čeština je prý jediný jazyk na světě, který zdrobňuje jídlo. Není divu, máme k němu opravdu vřelý vztah. Takže - pečená kachýnka, knedlíček, zelíčko, pivíčko. A pak mi pomalu přestává pracovat mozeček, přivírají se víčka a slastně usínáčkuji...



Kniha: Vaše nejoblíbenější kniha?

Literární poklesky od Stephena Leacocka.



Láska: Kdy jste prožil první lásku?

Začínal jsem brzo - v mateřské školce.



Mobil: Máte mobil a používáte jej často?

Mám a užívám.



Národ: Který národ je vám sympatický?

Já nerad generalizuji. Všude jsou dobří lidé a všude narazíte na blbce. Někde jsou ovšem četnější...



Objev: Co považujete za největší objev historie?

Písmo.



Práce: Je nějaká práce, která vás nebaví?

Stereotypní, stereotypní, stereotypní, stereotypní, stereotypní, stereotypní, stereotypní, stereotypní...



Rádio: Kterou rozhlasovou stanici posloucháte?

Rádio poslouchám nejvíc v autě. A nejradši mám ty stanice, které jsou něčím odlišné. Kdysi to byl Limonádový Joe, dnes hledám a přelaďuji.



Spisovatel: Vaše oblíbená spisovatelka či spisovatel?

Ray Bradbury, Ed McBain, Josef Škvorecký.



Televize: Na co se díváte v televizi?

V televizi nejvíc na sport a staré komedie s Vlastou Burianem.



Učitel: Měl jste oblíbeného učitele a kde?

Nejraději jsem měl určitě naši třídní na gymnáziu, paní profesorku Kavalierovou. Pokud žila, nevynechala nikdy žádné naše setkání - a my se scházíme od maturity i několikrát za rok!



Vlasy: Jaké vlasy či účes se vám líbí?

U žen především vlasy dlouhé a tmavé, u chlapů je mi to celkem jedno...



Zpěv: Váš oblíbený zpěvák či zpěvačka?

Bylo by jich určitě víc. Ale zcela určitě ani dnes nevynechám například Beatles, Simona a Garfunkela a Laďu Kerndla.