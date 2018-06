Zpověď Anny Geislerové

Auto: Jakým jezdíte automobilem?

Většinou půjčeným.

Barva: Jakou barvu máte nejraději?

Všechny barvy všech fází modřiny, taky rudou, oranžovou a bílou jako ručník, když už je všeho dost.

Cestování: Kam byste jela na životní cestu?

Nevím, co je to životní cesta, ale doživotní cesta je všechno, co dělám. Geograficky mě nejvíc zajímá Kuba, Island, Telecí, Dobruška, Bystré a Sušice.

Dům: Jaký je váš vysněný dům?

Plný světla, pokojů, pokladů, o kterých ještě nevím, a mužů. A vlastně i žen. A dětí. A je ze dřeva a okolo nej hodně prostoru. Stromy, altán a gladioly.

E -mail: Používáte e-mail, kolikrát za den?

Někdy vydržím i několik hodin v kuse, to pak musím přemluvit kluka, co mi nosí pizzu, aby mi ji donesl nejen nahoru, ale až k ústům. Nemůžu se pustit klávesnice.

Film: Který jste viděla naposledy?

Elephant, Gus van Sant. Karlovy Vary.

Gastronomie: Máte oblíbenou kuchyni?

Designově italská, chuťově pálivá s kokosem, takže thajská. Taky mámina a tátova. A moje.

Historie: Která událost z historie vás zaujala?

Objevení destilačního přístroje. A pak také zlatá horečka jako začátek století konzumu. Je to taková poetická hrubost.

Charakter: Co je nejdůležitější u člověka?

Rytířství (nevím, co to přesně obnáší, ale představuju si to), humor (ten pomáhá) a trpělivost (tu já obdivuju). Jo a láska.

Ideál: Jaký by měl být ideální partner?

Vtipný, trpělivý rytíř. Trochu zvlčilý. Zamilovaný do mě.

Jídlo: Jaké je vaše oblíbené jídlo?

Vanilkový milkshake.

Kniha: Vaše nejoblíbenější kniha?

Kniha neklidu, Fernando Pessoa. Mistr a Markétka, Bulgakov. A Hýta a Batul.

Láska: Kdy jste prožila první lásku?

Nepamatuju si.

Mobil: Máte mobil a používáte jej často?

Mám závislost prvního stupně.

Národ: Který národ je vám sympatický?

Holanďané. A kočovný Cikáni, jak je znám z knížek.

Objev: Co považujete za největší objev historie?

Kvasný proces.

Práce: Je nějaká práce, která vás nebaví?

Mytí příborů.

Rádio: Kterou rozhlasovou stanici posloucháte?

Radio 1, Expres, Klasik.

Spisovatel: Vaše oblíbená spisovatelka či spisovatel?

Sylvia Plathová. Márquez, I. B. Singer, Jane Bowlesová, F. S. Fitzgerald, Alois Mikulka.

Televize: Na co se díváte v televizi?

Na Simpsony.

Učitel: Měla jste oblíbeného učitele a kde?

Paní učitelky. Na základce. A kapitána Rudu na lodi Polárka. Na moři.

Vlasy: Jaké vlasy či účes se vám líbí?

Voňavé. Hebké.

Zpěv: Váš oblíbený zpěvák či zpěvačka?

Beck, Bowie, Brown, Bárta, Butko. Jak vidíte, všechno na B. A umělec formálně známý jako Prince (tak si teď nechává říkat).