Zpívající dvojčata zaskočila Daru Rolins, Hlasem se chtějí stát oba

Tomáš a Peter pocházejí z Komárna a to, že oba postupují do Výběru naslepo, se dozvěděli od přítelkyň. Rozhodli se nacvičit píseň jako duet a vystoupit tak i před porotu společně.

Když první z bratrů spustil písničku Fuckin' Perfect od zpěvačky Pink, koučové Pepa Vojtek, Michal David, Dara Rolins a Rytmus se ve svých křeslech trochu ošívali.

Protože zpěváky neviděli, všichni zpozorněli, když začal zpívat druhý bratr, který má trochu jiný hlas než jeho dvojče. U dvojhlasu koučové nejdřív nevěřícně kroutili hlavou a pak jim to došlo. Jestli dvojčata postoupí a stanou se případně novým pěveckým duem se dozvíte v neděli večer. Ostatně nebyla by to první dvojčata v showbyznysu.

Slavná zpívající dvojčata

Přestože jsou také dvojčata a obě zpěvačky, pětačtyřicetileté Iveta a Ivana Bartošovy spolu nazpívaly jenom jeden duet. Iveta svoje dvojče neviděla už delší dobu, protože Ivana, která vystupovala pod uměleckým jménem Viana, žije ve Švýcarsku.

Iveta Bartošová a její dvojče Ivana

"Přiznávám, má silnější hlas, zpívá krásně, ale už nezpívá. Odstěhovala se do Švýcarska, tam se vdala. Myslím, že je trošku nešťastná. Ona mi to trošku vyčítá, že utekla kvůli mně, že byla pořád ta druhá. Snažila jsem se jí pomoct, ale lidi ji nebrali. Trpěla tím a já tím trpím taky, je to moje dvojče," prohlásila loni Bartošová (více čtěte zde).

Daniela a Veronika Nízlovy ze skupiny TWiiNS Tom a Bill Kaulitzovi ze skupiny Tokio Hotel

Mnohem aktivnější zpívající dvojčata jsou pětadvacetileté Slovenky Daniela a Veronika Nízlovy ze skupiny TWiiNS. V roce 2008 na Eurovizi zpívaly vokály Tereze Kerndlové a o tři roky později na soutěži reprezentovaly Slovensko. Daniela si v roce 2010 vzala za manžela producenta Braňa Jančicha a její sestra Veronika jí šla za svědkyni.

Velmi populární jsou i dvaadvacetiletá dvojčata Tom a Bill Kaulitzovi z Německa, kteří společně hrají ve skupině Tokio Hotel. Zpěvák Bill nedávno radikálně změnil image. Odhodil holčičí vzhled a nechal si narůst strniště. Svou černou hřívu ostříhal a odbarvil na blond (více zde).

Dara a její sestra

Na svou sestru nedá dopustit Dara Rolins. I když devětatřicetiletou koučku Hlasu ČeskoSlovenska a její sestru Janu Rolincovou-Hádlovou dělí osm let, po příchodu do Prahy byly nerozlučnou dvojkou jako by byly dvojčata. Starší sestra zpěvačky sice nezpívá, ale také se pohybuje v hudebním showbyznysu.

Dara Rolins a její sestra Jana Rolincová-Hádlová (2009)

Od roku 1978 píše texty pro české a slovenské umělce. Mezi její nejznámější kousky patří Čo o mne vieš (Dara Rolins), Sedmkrát (Black Milk), Svět má ty chvíle rád (Karel Gott) a nebo Nejlepší nápad (Leoš Mareš).