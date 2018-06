Zpěvákovi Nedvědovi vykradli dům

"Zloději odnesli, na co přišli. Zmizel mi počítač, televize, video, rádio, prostě všechno, co člověk používá k životu," pokračoval písničkář s hořkostí v hlase.

Nedvěda, jenž nedávno prodělal mozkovou mrtvici a několik srdečních příhod, zpráva o drzé krádeži velmi rozrušila. Nejvíc se jej dotklo, že bylo narušeno jeho soukromí.



"Věci, které mi zloději odnesli, vem čert, proti krádeži jsem pojištěný. Nejvíc mně ale vadí, že je někdo schopen takovou věc udělat. Musím si na to prostě zvyknout. Sedmkrát za sebou mi už vykradli auto a v Kyjově asi čekali, že tam mám schované nějaké miliony. V celém domě totiž vyházeli šuplíky a skříně, ale našli v nich maximálně kleště a instalatérské potřeby," konstatoval písničkář.



Paradoxní je, že Nedvěd si získal popularitu především zpíváním písniček o lásce k lidem. Jan však i po špatným zkušenostech tvrdí, že na své okolí nezanevřel. Už dlouho totiž používá na zahnání smutku osvědčený recept."



Pokaždé, když se mi podobná věc přihodí, tak si zakazuji mít z toho depresivní pocit. Beru to jako projev zloby vůči mé osobě a jako projev mizerného přístupu k životu. Nesmí mě to zlomit. Pořád věřím, že žiji mezi slušnými lidmi, kterých je většina. Zlodějům pouze vzkazuji, že jsem třeba mohl napsat nový Valčíček. Místo toho se teď budu dávat pár dní dohromady," povzdechl si Jan Nedvěd.



Už před časem obletěla Česko šokující zpráva o sérii krádeží v příbytcích známých osobností. "Straky" navštívily dům bývalé ministryně spravedlnosti Dagmar Burešové, byt velvyslance ve Francii Jiřího Loma, došlo k pokusu vykrást sídlo Zlatého slavíka Karla Gotta a přímo pod "dozorem" ozbrojené ochranky byla vybílena vila předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause.



I když jeden zlodějský gang záhy skončil za mřížemi, domy tuzemských celebrit nejsou, jak dokládá dnešní Nedvědův případ, v bezpečí.



Slečně Lucii, kterou si loni namluvil písničkář Jan Nedvěd a kvůli které se dostal do sporu se svými blízkými, bylo teprve šestnáct. "Je moji múzou, největší láskou mého života. Složil jsem díky ní desítky písní," prohlašoval Nedvěd. Letos se rozešli. Písničkář Jan Nedvěd - kdysi slavný milionář je na tom dnes psychicky špatně.