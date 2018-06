Zpěváka Green Day vyhodili z letadla, měl moc spuštěné kalhoty

"Právě jsem byl vyhozen z letadla, protože moje kalhoty byly prý příliš spuštěné. Co to k...a je? To není vtip!" napsal zpěvák na Twitteru.

Podle agentury AP, která se odvolává na svědectví cestujících, požádala letuška zpěváka krátce před startem, zda si může povytáhnout kalhoty o něco výše.

Dotázal se jí prý, zda "nemá nic lepšího na práci". Když trvala na svém, letadlo i se svým doprovodem opustil.

Letecká společnost k incidentu vydala prohlášení, ve kterém se omluvila.

Proti kalhotám na půl žerdi bojují i politici

Kontroverzní móda, kterou od začátku devadesátých let propagují především černošští rappeři a další průkopníci městské módy, se už stala předmětem řady debat v televizi, na radnicích, ve školách i v soudních síních.

Do boje proti "kalhotám na půl žerdi" vyrazili i někteří američtí politici.

V řadě měst se loni objevily billboardy s muži, kteří mají kalhoty tak nízko, že je vidět téměř všechno jejich spodní prádlo. Politici na nich vyzývají mladé, aby povytažením kalhot pozvedli i své společenské postavení.