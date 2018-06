Zpěvák Vlasta Horváth má druhé dítě, narodila se mu dcera

Vlasta Horváth bude obklopen ženami. Jeho manželka Markéta porodila druhou dceru. Alžběta měřila po porodu 48 centimetrů a vážila 3,860 kilogramů.

"Uvidíme, co budu říkat za dvanáct patnáct let, až budou obě moje princezničky v pubertě, ale aktuálně jsem ten nejšťastnější táta na světě," smál se zpěvák, který byl stejně jako u narození dcery Lindy přímo na sále.

"Snažil jsem se být své ženě oporou, ale přiznávám, že poslední dny jsem byl jako na trní a moc jsem toho nenaspal. Nepředpokládám, že po příchodu holek z porodnice to bude jiné. Zkušenější kolegové už mě varovali, že dvě děti jsou nejen dvojnásobná radost, ale i starost, a tak jsem se smířil s tím, že příštích osmnáct let budu trpět spánkovým deficitem. Teď ale cítím obrovský pocit úlevy, že jsou Markéta i Bětuška v pořádku a nemůžu se dočkat, až je budu mít doma," dodal Horváth.

Zdálo by se, že se coby zpěvák trochu ztratil ze světa. Ale není to tak. Dlouho pracoval na třetí desce, která má brzy vyjít. Původně to mělo být už v únoru, ale kvůli narození dcery Horváth vydání odložil.

"Už tak jsem si dal se třetí deskou na čas, nerad bych litoval toho, že jsem uspěchal její dokončení, jen aby vyšla v termínu. A stejně bych si vyčítal, kdybych kvůli práci ve studiu přišel o první okamžiky života své druhorozené dcery," říká.

Také s oslavou ještě počká. "Nechci samozřejmě hazardovat se zdravím svého dítěte a pojistím ho, jak se sluší a patří. Společně narození dcery s kapelou a přáteli zapijeme 26. února na koncertě v pražském Hard Rock Café," dodává.