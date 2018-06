UKÁZKA: Zpěvák Vanessy píše knihu: Jak jsem šňupal z Bible

Samir Hauser v těchto dnech dopisuje knihu o svém životě, která ponese jméno "Bibleee" a z níž nyní exkluzivně přinášíme ukázku. Pasáž se týká právě onoho kontroverzního vystoupení v České televizi. Vulgární výrazy zjemňujeme hvězdičkou:

Čtěte ve čtvrtek Velký rozhovor se zpěvákem skupiny Vanessa Samirem Hauserem najdete v Magazínu MF DNES.

Jak jsem šňupal z bible

"Před začátkem vysílání se ještě stačíme pohádat s požárníkama kvůli kouření ve studiu. Přichází jejich náčelník, šedivej, asi metr šedesát vysokej trpaslík. Řve na nás, že okamžitě zavolá řediteli, ten že celý vysílání zruší a my nedostaneme zaplaceno. Od chvíle, kdy mu řeknem, že už jsme zaplaceno dostali, sklopí uši a nosí za náma popelník. Producentkám, který nás do toho pořadu dostaly, přezdívaj televizní punk a já vidím, že se obě nepříčetně smějou. Stará garda z brněnský ČT je samozřejmě nesnáší, ale holkám je to fuk. Jak je možný, že jsou dneska chlápci takoví poserové a holky takhle votrkaný? Přidávaj nám něco do jídla?

Začíná natáčení a my už jsme úplně na plech. Moderátor, kterej vypadá jak vyděšená krysa, nervózně pomrkává a nám je jasný, že tenhle týpek to dneska vod*ere.

Skončíme první věc - Véna s kudlou a moderátor se přiteplale zeptá, jak písnička vznikla.

Posílám ho do pí*i a začínáme hrát Dobře organizovanou tlupu. Potom si jdem sednout k němu na gauč a já ho pro jistotu posílám do pí*i ještě několikrát, kdyby tomu náhodou nerozuměl. Lidi z televizního štábu vypadaj, jak když čekali na konec světa a ten teď opravdu přišel. Moderátor chce asi říct něco vtipnýho, ale já hbitě vytahuju matroš od starýho dobrýho rejži a oznamuju, že si dám lajnu z bible. Dělám čáru, okamžitě přibíhá holka z produkce a snaží se mi ukrást bibli i s lajnou. Naštěstí jsem na takový triky zvyklej od mnohem mazanějších fetek než je vona a zachraňuju aspoň půlgram, kterej okamžitě mocně vyšňupu. Celá ta sranda končí tím, že tancuju s nahatou diskopí*ou na podiu, hobluju ji zezadu a snažím se hajlovat. Bohužel v hajlování nejsem moc dobrej a na záznamu to potom vypadá, jako když jsem odjížděl na tábor a mával našim z vlaku.

Natáčení skončilo, všichni prej byli jako stěny, ale já to tak nevnímal - mně bylo dobře. Každýho jsem objímal a se všema se kamarádil. Odjeli jsme do Prahy a byli jsme spokojený sami se sebou.

Druhej den se začaly dít docela legrační věci. Chytil se toho bulvár, ve všech novinách a na všech serverech se řešilo, co jsem šňupal, jak jsem to šňupal a proč jsem to šňupal. Debilové rozebírali, proč jsem šňupal z bible a proč ne z koránu nebo talmudu.

Slováci rovnou napsali, že mě pověsej na lampu a v Japonsku dokonce proběhl desetivteřinovej spot o tom, že Češi mají novou vánoční tradici - šňupání z bible. Rejža se z toho zes*al tak, že napsal otevřenej dopis Radě pro televizní a rozhlasový vysílání, kde zdůrazňoval, jak celej pořad odsuzuje a že on rozhodně za nic nemůže - nedivím se mu, volil menší zlo, lepší než kdyby mu vtrhla do bytu zásahová jednotka a našla u něj "mouku".

Vanesse to rozhodně přihrálo dost novejch svobodomyslnejch příznivců (vždycky si vás najdem) a já jsem vešel do historie týhle země jako chlápek, co si dovolil (OOHHH MYY GOOD) šňupat z bible v přímým přenosu."