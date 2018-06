Usher ženu nakazil genitálním oparem. Zaplatil jí milionové odškodné

Lékaři oznámili Usherovi, že má genitální opar kolem roku 2009 či 2010. Tehdy se rozváděl s manželkou Tamekou Fosterovou a začal žít promiskuitně. Jedné ze svých bývalých milenek tvrdil, že má negativní výsledky na herpes virus. Po sexu se zpěvákem, jehož celé jméno zní Usher Ryamond, se u ní však objevily genitální opary.

„Věřila Raymondovi, že nemá žádné pohlavní choroby a je čistý, tak pokračovala ve vztahu s ním. Ale tři týdny poté zjistila, že je velmi nemocná a probudila se s horečkou, třesem, bolestmi hlavy a kloubů. V oblasti vaginy se jí objevily puchýře a léze. Lékaři poté diagnostikovali nákazu herpetem,“ uvedla žalující strana v soudních dokumentech.

Případ byl uzavřen už v roce 2012. Usher tehdy ženu umlčel odškodněním v přepočtu 25 milionů korun. Nicméně zprávy o jeho pohlavní chorobě se dostaly na veřejnost až nyní, pět let po incidentu. A uživatelé sociálních sítí začali do případu šťourat a zajímat se také o to, zda není nakažena rovněž Tameka Fosterová, s níž má hudebník syny Ushera a Naviyda.

„Jsem rozvedená osm let... Některé problémy mě nezajímají... exmanželé, bývalí přátelé, děvky, zmije, vykopávky, lidé atd. Není to moje šaráda a mí klauni. Jsem zdravá, tedy bolí mě pravé koleno a potřebuju brýle na čtení, ale jinak se mám skvěle a užívám si slunce. Vynechejte mě prosím s šílenými zprávami, které se týkají jiných dospělých lidí. Není to vůbec moje věc, žiju si nejlepší život. Navždy mě už vynechávejte s podobnými sračkami. Díky,“ vzkázala Fosterová na Instagramu.

Nyní se ozvala další žena, která zpěváka zažalovala. Požaduje po něm odškodné v přepočtu 220 milionů korun kvůli zatajení nemoci a možnému nakažení. Nejdřív měli spolu chráněný sex letos v dubnu a později se spolu vyspali bez ochrany. Zpěvák je přitom podruhé ženatý. V roce 2015 si vzal svoji bývalou manažerku Grace Miguelovou.