Usher má dalšího syna v nemocnici, matka ho chce zbavit opatrovnictví

Pětiletý Usherův syn musel do nemocnice poté, co se mu ruka zasekla v bazénu, odkud chtěl vytáhnout hračku. Malý Usher Raymond se téměř utopil. V bezvědomí ho převezli do nemocnice a podařilo se ho zachránit.

Jeho matka Tameka Fosterová ale hned druhý den požádala soud o svěření dětí do její péče.

Tameka Fosterová se s Usherem rozvedla v roce 2009 po dvou letech manželství. Společně mají dva syny - pětiletého Ushera a čtyřletého Naviyda, ale vychovávali spolu i syna Fosterové z předchozího manželství Kilea. O opatrovnictví vedli dlouhý spor, všechny tři děti soud svěřil zpěvákovi.

Teď chce Tameka rozhodnutí zvrátit. Tvrdí, že její děti vyrůstají u Ushera v "nebezpečném prostředí". Navíc se zpěvák o děti sám nestará, protože je pořád pryč, a nechává to na jiných lidech. Pětiletého syna u bazénu také nehlídal Usher, ale jeho teta Rena Odenová, která přivolala záchranku.

Tameka Fosterová u soudu o opatrovnictví Rapper Usher se svými dvěma syny

Incident přišel téměř přesně rok poté, co se na vodních lyžích zabil jedenáctiletý Kile. Toho na jezeře Lanier v Georgii srazil osmatřicetiletý muž a chlapec utrpěl vážné poranění hlavy. Žil ještě několik dní v nemocnici, ale lékaři prohlásili jeho mozek za mrtvý, a tak ho Tameka Fosterová nechala odpojit od přístrojů.

Usher se prosadil na konci devadesátých let hity jako You Make Me Wanna nebo My Way. Je sedminásobným držitelem prestižní ceny Grammy a Billboard ho v roce 2009 vyhlásil druhým nejúspěšnějším umělcem dekády.