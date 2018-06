Zpěvák Tomáš Klus je prý otcem, dcera dostala jméno Justýna

Informace se objevila v ranních hodinách také v diskusi na oficiálních stránkách Tomáše Kluse, kde byly i podrobné informace o tom, že malá Justýna Klusová měří 47 cm a váží 3,3 kg. Dítě i maminka se prý mají čile k světu.

Redakce iDNES.cz informaci ověřovala i u zpěvákovy manažerky. Ta v neděli jen konstatovala, že s Klusem ještě nemluvila.

"Máme dnes volno, tuto zprávu vám tudíž nemůžu potvrdit ani vyvrátit," řekla iDNES.cz manažerka Barbara Falgeová.



Zpěvák už dřív na kameru iDNES.cz přiznal, že touží právě po holčičce. Pohlaví miminka ovšem před veřejností utajil. "Toužím po holčičce, mám takovou tendenci opatrovat ženu. Když to bude dcera, o to úzkostlivěji ji opatrovat budu," uvedl v listopadu.



Tamara Kubová a Tomáš Klus

Klus tehdy také uvedl, že o svatbě s přítelkyní Tamarou reálně uvažuje, byť bez návaznosti na miminko, které spolu počali.

"Já o tom uvažuji velmi intenzivně, ale nechci to uspěchat. Byl bych nerad, aby si prtě posléze myslelo, že bylo důvodem toho, že rodiče se museli vzít. Chci, aby bylo přesvědčeno o tom, stejně jako my v to věříme, že bylo z čisté lásky."

Tomáš Klus a Tamara Kubová, která je rovněž zpěvačkou, randí od loňského léta.



