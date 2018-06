Zpěvák Sámer Issa se stal obětí brutálního útoku

"S jedním jsem se serval a druhý se do toho hrdinsky zapojil a dal mi kopačku. Naštěstí se zalekli, že ze mě crčí krev, a tak utekli, než došlo ještě k něčemu horšímu," řekl zpěvák deníku Aha!. "Je morální povinností každého zasáhnout, když někdo potřebuje pomoc. Nevím, jestli tu holku chtěli přepadnout nebo znásilnit, ale vypadalo to drsně, a tak jsem tam bez rozmýšlení vběhnul. Tím jsem odpoutal jejich pozornost a ta slečna mohla utéct. Se mnou to dopadlo hůř," dodal.

Výsledkem brutálního napadení jsou podlitiny, nadvakrát zlomený nos a několik stehů. "Dostal jsem pecku, která mi slušně dorasila obličej. Vypadá to ošklivě, musel jsem odříct práci na deset dní dopředu," řekl dále deníku Aha!. Do práce se pustí zase v sobotu, kdy ho čeká vystoupení pro Ujfalušiho nadaci na pomoc africkým dětem.

Incident už nehodlá Sámer Issa nijak řešit ani s policií. "Na co by to bylo? Připletl jsem se do toho sám a neznám ani tu holku, ani jsem si nestačil prohlédnout ty týpky, tak bych neměl policistům co říct," uzavírá.