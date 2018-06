Zpěvák Rod Stewart představil dceru, kterou dal v mládí k adopci

Poprvé se Rod Stewart a plod jeho mladé lásky setkali v osmdesátých letech. Dalších dvacet let se téměř nestýkali. Jejich vztah se ale změnil, když před třemi lety zemřela Streeterové adoptivní matka Evelyn. Rod a jeho nejstarší dcera se začali blíž poznávat.

Sarah se pomalu stávala součástí rodiny. Poznala svých šest sourozenců a už se těší na sedmého, protože pětašedesátiletý rocker bude mít dalšího potomka se svou devětatřicetiletou manželkou Penny.

"V tuto chvíli jsou to všechno zatím jen dětské krůčky, ale všechny problémy, které tam byly, jsou zapomenuty. Pro nás oba," řekla deníku Daily Mail Sarah. "Necítím zlost. Nikdy jsem se nezlobila proto, co se stalo. Byla jsem jen smutná. Ale teď jsem starší a vidím věci jinak a zjišťuji, že to pro něj bylo celá ta léta stejně náročné jako pro mě. Teď začínáme novou kapitolu a to je úžasné," dodala.

Na dítě byl moc mladý

Stewartovi bylo v době jejího početí jen 17 let. S její matkou, stejně starou studentkou umění Susannah Boffeyovou, se potkali na party. Rok spolu chodili, když Susannah zjistila, že je těhotná. Zatímco ona si chtěla dítě nechat, Stewart prohlásil, že je na dítě příliš mladý a požádal ji, aby se dcery vzdala. Když odmítla, začínající muzikant ji opustil. Susannah se pak snažila dcerku vychovávat sama, ale po pár měsících usoudila, že je to nad její síly a souhlasila s adopcí.

Dívenka pak prošla několik dětských domovů, až ji v pěti letech adoptovali Gerald a Evelyn Thubronovi. Pravdu o otci jí řekli, když jí bylo 18 let."Bylo to v osmdesátých letech a on byl už dost slavný. Nevěřila jsem tomu. Měla jsem jeho plakát na zdi, protože mi připadal sexy a najednou zjistím, že je to můj otec," vzpomíná Sarah.

Po jejich prvním setkání se mezi nimi nevytvořilo žádné větší pouto. Stewart sice poslal květiny na její svatbu, ale blíž se o ni začal zajímat až po smrti její adoptivní matky. Poslal květiny a pozval svou dceru na koncert do Londýna. Sarah nepřišla, ale její otec posílal dál vzkazy a dárky. Sarah nakonec přijela na jiný koncert a dočkala se vřelého přijetí svého otce i jeho ženy.

Se svou biologickou matkou, která žije ve Francii a má jednoho syna, se také jednou setkala. Už dvacet let se ale neviděli a Sarah tvrdí, že další setkání s ní nestojí.