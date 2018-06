Zpěvák Robbie Williams se oženil, na svatbě nikdo nepil

Nevěsta měla na sobě sněhově bílé šaty a sepnuté vlasy, ženich zase elegantní černý smoking. Svatby, která se podle předchozích zpráv měla uskutečnit na romantickém ostrově Santa Catalina asi 30 kilometrů od Los Angeles, se zúčastnili například americká herečka Claire Danesová a její britský manžel a také herec Hugh Dancy.

S ohledem na někdejší Williamsovy problémy s pitím byla oslava bez alkoholu.

"V poslední době je Rob velmi šťastný, jako otce mě to moc těší, tohle chcete vidět každý rodič. Myslím, že šťastnějšího jsem ho ještě neviděl. Ayda je velmi krásná žena a ta nejlepší pro něj. Moc jim to sluší," řekl britskému listu News of the World zpěvákův otec Pete Conway.

Většinu věcí kolem svatby zařídila podle Sunday Mirror zpěvákova matka Jan, která je nadšená, že její dříve nevyzpytatelný bouřlivácký synek se konečně rozhodl usadit a vést spořádaný život. Novomanželé mají nyní strávit dva týdny líbánek v mexickém Los Cabos.

Jan od první chvíle vycítila, že Ayda má na Robbieho dobrý vliv. "Robbie v minulosti říkal lidem, že se nikdy neusadí. Ale když potkal Aydu, něco se v něm změnilo a byl s to si představit poprvé v životě vzdálenou budoucnost a rodinu," citoval list nejmenovaný zdroj ze zpěvákova okolí.

Šestatřicetiletý Williams a jednatřicetiletá Fieldová se poznali v roce 2006. O jejich svatbě se spekulovalo od loňského listopadu, kdy zpěvák požádal americkou herečku o ruku v pořadu australského rozhlasu. Později ale tvrdil, že šlo jen o žert. Nyní vše do poslední chvíle úzkostlivě tajili.