Zpěvák Richard Müller potvrdil, že se potřetí stane otcem

Partneři potvrdili "jiný stav" až v průběhu šestého měsíce těhotenství, a to jen proto, že zpěvákova partnerka byla zařazena do série fotografií nejúspěšnějších žen České Republiky od Jana Saudka. Pokročilé těhotenství je na nich jasně viditelné.

Richard Müller má za sebou hektické období, kdy absolvoval vyprodané Potichu Tour 2 a dokončil novou desku Ešte, která vyjde 11. listopadu 2011. Vanda Wolfová, která pracuje jako top manažerka firmy Ogilvy v Paříži, omezila cestovaní a tráví většinu času v Bratislavě. Oba dva i jejich rodiny se na příchod miminka moc těší a hlavně si přejí, aby se dítě narodilo zdravé.

Richard Müller zahájil v Praze turné Potichu 2 (26. září 2011).

Partneři se znají několik desítek let. Pověstná jiskra přeskočila před šesti lety, když se potkali v New Yorku. Od té doby dělili svůj čas mezi Paříž, New York a Bratislavu.

Müller a Wolfová sdílí společnou domácnost i se zpěvákovým dvacetiletým synem Filipem. Z prvního manželství má slovenský umělec ještě sedmnáctiletou dceru Emu.