Zpěvák R.Kelly natáčel dětské porno

Zpěvák, který se narodil v Chicagu, však popírá, že na videozáznamu je on. Kelly patří mezi největší celebrity americké populární hudby. Spolupracoval s "králem popu" Michaelem Jacksonem, jeho sestrou Janet Jacksonovou, kanadskou zpěvačkou Celine Dionovou a s mnoha rapovými hudebníky.

Na existenci videokazety upozornil policii v únorovém vydání deník The Chicago Sun-Times. List obdržel záznam od anonymního čtenáře. "Chci Ameriko, abys věděla, že nemůžeš všemu věřit, co slyšíš, a nejnověji také nemůžeš věřit všemu, co vidíš," prohlásil Kelly v souvislosti s obviněním v květnovém rozhovoru pro televizní pořad "Dnes večer s Edem Gordonem".

"Udělal jsme hodně špatných věcí ve svém životě, ale nejsem zločinec, nejsem monstrum," řekl Kelly. Zpěvák již čelil třem obviněním ze sexuálního obtěžování mladistvých. Ve dvou případech se vše urovnalo mimosoudní cestou.

V třetím případě ho 29. dubna zažalovala dívka, která tvrdí, že měla s Kellym sex v době, kdy ještě nebyla plnoletá. Zpěvák ji údajně oplodnil a poté ji přinutil, aby šla na potrat. V jiné kauze Montina "Tina" Woodsová (33 let) obvinila Roberta Kellyho ze zvrhlosti, když ji údajně zpěvák bez jejího vědomí natáčel skrytou kamerou při společném sexu v jeho nahrávacím studiu.



Kelly je ženatý s bývalou tanečnicí jeho skupiny; mají spolu novorozeného syna a dvě dcery. V minulosti byl zpěvák krátce ženatý s populární zpěvačkou Aaliyah, která před časem tragicky zemřela při letecké havárii. Kelly musel v roce 1994 v den jejich svatby lhát ohledně jejího věku - tehdy jí totiž bylo 15 let.